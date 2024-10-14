РФ впервые за 48 суток не атаковала Украину "шахедами" — какая причина

В ночь на 14 октября войска России не совершили ни одной атаки на Украину с помощью беспилотников типа "Шахед". Существуют две вероятные причины такого затишья.
Главные тезисы
- Украина успешно нанесла удар по составу хранения “Шахедов” РФ, что могло повлиять на принятие Россией решения приостановить атаки.
- Россия, вероятно, накапливает дроны и подготавливает их к дальнейшему использованию, объясняя долгий перерыв в атаках.
- Эксперты считают, что Россия пересматривает логистику и подготовку к использованию “Шахедов” после успешных ударов со стороны Украины.
- Важно отметить, что угроза атак дронами со стороны России остаётся, несмотря на временное прекращение.
Почему РФ не атаковала Украину 14 октября
Как сообщило издание АрмияInform со ссылкой на комментарий и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат впервые за последние 48 суток ночь прошла без "шахедов".
Неактивной также осталась стратегическая авиация России.
В то же время в Воздушных силах не комментировали, с чем может быть связан внезапное затишье со стороны оккупантов.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина заявил, что пауза в использовании Россией дронов "Шахед" указывает на два основных фактора.
Он также напомнил, что успешные удары со стороны Украины заставили Россию пересмотреть свою логистику, поэтому враг временно приостановил атаки, чтобы переформатировать поставки и возобновить объемы использования дронов.
Он также подчеркнул, что долговременная пауза маловероятна, и это не означает, что Россия отказывается от тактики использования "Шахедов". Угроза подобных атак все еще сохраняется.
Хлопок на складах с шахедами: что известно
9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины. Цель — склады в поселке Октябрьское, которые, по утверждению Генштаба, использовались для хранения дронов «Шахед».
9 октября российские СМИ сообщили о взрывах в Октябрьском районе под Ейском после атаки БПЛА.
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