РФ впервые за 48 суток не атаковала Украину "шахедами" — какая причина

В ночь на 14 октября войска России не совершили ни одной атаки на Украину с помощью беспилотников типа "Шахед". Существуют две вероятные причины такого затишья.

Почему РФ не атаковала Украину 14 октября

Как сообщило издание АрмияInform со ссылкой на комментарий и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат впервые за последние 48 суток ночь прошла без "шахедов".

Неактивной также осталась стратегическая авиация России.

В то же время в Воздушных силах не комментировали, с чем может быть связан внезапное затишье со стороны оккупантов.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина заявил, что пауза в использовании Россией дронов "Шахед" указывает на два основных фактора.

Первый фактор состоит в том, что Украина успешно нанесла удар по составу хранения "Шахедов" в поселке Октябрьское под Ейском на прошлой неделе, что дало определенный эффект. Второй фактор — Россия нуждается в паузе, чтобы накопить больше дронов и подготовить их к дальнейшему использованию, — объясняет Мусиенко. Поделиться

Он также напомнил, что успешные удары со стороны Украины заставили Россию пересмотреть свою логистику, поэтому враг временно приостановил атаки, чтобы переформатировать поставки и возобновить объемы использования дронов.

Кроме того, я считаю, что октябрь станет показателем того, сколь долго Россия способна поддерживать такую интенсивность обстрелов "Шахедами", как это было в сентябре. Это покажет, насколько у врага хватает запасов, как функционирует их производство и как быстро они могут пополнять эти ресурсы, — отметил Мусиенко. Поделиться

Он также подчеркнул, что долговременная пауза маловероятна, и это не означает, что Россия отказывается от тактики использования "Шахедов". Угроза подобных атак все еще сохраняется.

Хлопок на складах с шахедами: что известно

9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины. Цель — склады в поселке Октябрьское, которые, по утверждению Генштаба, использовались для хранения дронов «Шахед».

По имеющейся информации там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация. Поделиться

9 октября российские СМИ сообщили о взрывах в Октябрьском районе под Ейском после атаки БПЛА.