РФ выпустила по Украине более 40 ракет, 750 КАБов и 200 дронов за последнюю неделю

За последнюю неделю Россия выпустила по украинцам более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных дронов.
Главные тезисы
- Россия продолжает ежедневные атаки на Украину, применяя ракеты, бомбы и дроны различного типа.
- Президент Украины обвинил Россию в целеустремленном терроре и подчеркнул необходимость наказания за оккупацию.
- В результате атаки РФ 18 августа было обнаружено и сбито несколько средств воздушного нападения противника.
- Силы обороны Украины успешно справились с противодействием, сбив несколько воздушных целей в различных областях страны.
- Президент Выразил благодарность всем спасителям и поддерживающим украинское население в борьбе с террором.
Россия ежедневно атакует Украину
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целеустремленный российский террор.
За такой террор российские оккупанты должны "отвечать перед судом и историей и уже "отвечают" перед силой ВСУ.
Что известно об атаке РФ на Украину 18 августа
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БПЛА типа "Shahed".
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:
1 баллистическую ракету "Искандер-М";
2 баллистические ракеты KN-23;
2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
3 крылатые ракеты (тип уточняется);
8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы было сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:
2 баллистические ракеты KN-23;
3 крылатые ракеты (тип уточняется);
8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
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