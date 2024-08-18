РФ выпустила по Украине более 40 ракет, 750 КАБов и 200 дронов за последнюю неделю

За последнюю неделю Россия выпустила по украинцам более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных дронов.

Россия ежедневно атакует Украину

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целеустремленный российский террор.

За такой террор российские оккупанты должны "отвечать перед судом и историей и уже "отвечают" перед силой ВСУ.

Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, уничтожают оккупанта и защищают наши позиции. Именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач. Владимир Зеленский Президент Украины

Спасибо каждому и каждому, кто поддерживает и спасает жизнь! Всем спасателям, медикам, работникам коммунальных предприятий, волонтерам. Благодарю всех, кто помогает нашим людям преодолевать последствия террора, — отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Что известно об атаке РФ на Украину 18 августа

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, в ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БПЛА типа "Shahed".

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

2 баллистические ракеты KN-23;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

3 крылатые ракеты (тип уточняется);

8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы было сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей: