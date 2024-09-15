РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю
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За последнюю неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов. Также русская армия запустила около 30 ракет.

Главные тезисы

  • Россия применила более 800 КАБов и почти 300 дронов в атаке на Украину за последнюю неделю.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обращается к международным партнерам за сильной поддержкой в защите от российской агрессии.
  • Оккупанты запустили ракеты и беспилотники по различным областям Украины, при этом противовоздушная оборона смогла отразить значительную часть атак.
  • Для завершения войны и защиты страны Украине необходима солидарная поддержка со стороны мирового сообщества.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и около 300 ударных беспилотников.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что Украине необходима сильная поддержка партнеров в защите от российского террора.

ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет вынудить Россию завершить эту войну. И я благодарю всех в мире, кто это понимает. Спасибо партнерам, кто нам помогает и поддерживает, — добавил Зеленский.

Что известно об атаке РФ на Украину 15 сентября

Как отмечают военные, радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска и Чауды.

Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 10 "шахедов".

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

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