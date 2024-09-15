РФ запустила более 800 КАБов и почти 300 дронов по Украине за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов. Также русская армия запустила около 30 ракет.
Главные тезисы
- Россия применила более 800 КАБов и почти 300 дронов в атаке на Украину за последнюю неделю.
- Президент Украины Владимир Зеленский обращается к международным партнерам за сильной поддержкой в защите от российской агрессии.
- Оккупанты запустили ракеты и беспилотники по различным областям Украины, при этом противовоздушная оборона смогла отразить значительную часть атак.
- Для завершения войны и защиты страны Украине необходима солидарная поддержка со стороны мирового сообщества.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Президент Владимир Зеленский в очередной раз отметил, что Украине необходима сильная поддержка партнеров в защите от российского террора.
Что известно об атаке РФ на Украину 15 сентября
Как отмечают военные, радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника.
Оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска и Чауды.
Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 10 "шахедов".
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
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