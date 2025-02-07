Россия атаковала Украину 112 ударными дронами

6 февраля, в 19:00, началось новое воздушное нападение страны-агрессорки России на Украину. В течение всей ночи и утра силы ПВО смогли уничтожить 81 вражеский беспилотник.

Атака РФ на Украину 6-7 февраля — что известно

Воздушные силы ВСУ сообщают, что российские захватчики запустили 112 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово — Россия.

К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 81-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Поделиться

Кроме того, указано, что 31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян.

ПС ВСУ отмечают, что негативных последствий обнаружено не было.