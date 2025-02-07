Россия атаковала Украину 112 ударными дронами

6 февраля, в 19:00, началось новое воздушное нападение страны-агрессорки России на Украину. В течение всей ночи и утра силы ПВО смогли уничтожить 81 вражеский беспилотник.
Главные тезисы
- Россия совершила новое нападение на Украину с помощью 112 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.
- Воздушные силы ВСУ отражали атаку, привлекая авиацию, зенитные ракетные войска и мобильные огневые группы.
Атака РФ на Украину 6-7 февраля — что известно
Воздушные силы ВСУ сообщают, что российские захватчики запустили 112 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово — Россия.
К уничтожению вражеских целей в этот раз были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 31 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян.
ПС ВСУ отмечают, что негативных последствий обнаружено не было.
Тем не менее, в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Киевщина и Хмельнитчина.
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