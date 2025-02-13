Россия атаковала Украину 140 БпЛА — сколько сбила ПВО

Силы обороны уничтожили 85 беспилотников, которыми российские войска в ночь на 13 февраля атаковали Украину, еще 52 вражеских БПЛА-имитатора локационно потеряны без негативных последствий.

Силы обороны Украины сбили 85 дронов РФ

В ночь на 13 февраля 2025 года (с 20.00 12 февраля) противник атаковал 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил Украины

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 85 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

52 враждебных беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина и Харьковщина.