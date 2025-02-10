Россия атаковала Украину более 80 дронами — сколько сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину более 80 дронами — сколько сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Дроны
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В ночь на 10 февраля Российская Федерация применила против Украины более 80 дронов. Силы ПВО работали в 11 областях и уничтожили подавляющее количество БпЛА.

Главные тезисы

  • Российская Федерация атаковала Украину более 80 дронами в ночь на 10 февраля.
  • Силы ПВО успешно сбили 61 дрон РФ и отразили вражеские атаки в 11 областях.
  • Воздушные силы ВСУ продемонстрировали высокую боеготовность и эффективность в отражении нападений.

Воздушные силы ВСУ сбили 61 дрон РФ

В ночь на 10 февраля, с 21:00 9 февраля, противник атаковал 83 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям:

  • Курск;

  • Орел;

  • Миллерово;

  • Шаталово;

  • Брянск;

  • Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отчет ПВО по сбитым дронам РФ

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 61-го ударного дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Также 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны, предварительно — без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Полтавская и Кировоградская области.

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