Россия атаковала Украину более 80 дронами — сколько сбила ПВО

В ночь на 10 февраля Российская Федерация применила против Украины более 80 дронов. Силы ПВО работали в 11 областях и уничтожили подавляющее количество БпЛА.
Главные тезисы
- Российская Федерация атаковала Украину более 80 дронами в ночь на 10 февраля.
- Силы ПВО успешно сбили 61 дрон РФ и отразили вражеские атаки в 11 областях.
- Воздушные силы ВСУ продемонстрировали высокую боеготовность и эффективность в отражении нападений.
Воздушные силы ВСУ сбили 61 дрон РФ
В ночь на 10 февраля, с 21:00 9 февраля, противник атаковал 83 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям:
Курск;
Орел;
Миллерово;
Шаталово;
Брянск;
Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 61-го ударного дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.
Также 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны, предварительно — без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Полтавская и Кировоградская области.
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