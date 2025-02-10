Россия атаковала Украину более 80 дронами — сколько сбила ПВО

В ночь на 10 февраля Российская Федерация применила против Украины более 80 дронов. Силы ПВО работали в 11 областях и уничтожили подавляющее количество БпЛА.

Воздушные силы ВСУ сбили 61 дрон РФ

В ночь на 10 февраля, с 21:00 9 февраля, противник атаковал 83 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Шаталово;

Брянск;

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отчет ПВО по сбитым дронам РФ

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 61-го ударного дрона типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Также 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны, предварительно — без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Полтавская и Кировоградская области.