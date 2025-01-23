Россия атакует Константиновку с артиллерии и авиации — погиб человек, есть раненые

На Донетчине в результате артобстрелов и авиаударов 23 января один человек погиб и два получили ранения.

Россия массированно бомбит Константиновку: есть жертвы

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По меньшей мере, один человек погиб и один ранен в результате сегодняшних обстрелов Константиновки; еще один раненый — в Покровске. Константиновка снова под постоянным огнем: россияне обстреливают город из артиллерии и забрасывают авиабомбами. Поделиться

Он отметил, что в результате обстрелов, повреждены 17 частных домов, два админздания, пять хозяйственных сооружений, инфраструктурный объект, автомобиль, два газопровода и линия электропередач.

Кроме того, в селе Веролюбовка российский беспилотник повредил здание и линию электропередач.

Россия бомбила Краматорск

Российские войска утром 23 января ударили по частному Краматорскому сектору Донецкой области управляемой авиабомбой ФАБ-250 с модулем управления.

Об этом сообщил в Фейсбуке Краматорский городской совет.

Пол пятого утра россияне ударили по частной жилой застройке в Краматорске ФАБ-250 с модулем управления. Поделиться

Отмечается, что попадание боеприпаса произошло рядом с проезжей частью.