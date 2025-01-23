Россия атакует Константиновку с артиллерии и авиации — погиб человек, есть раненые

На Донетчине в результате артобстрелов и авиаударов 23 января один человек погиб и два получили ранения.
Главные тезисы
- Массированная атака российской армии на Константиновку привела к гибели одного человека и ранениям двух других.
- Российские войска используют управляемые авиабомбы и артиллерию для бомбардировок жилых районов, что противоречит международному праву.
- Бомбардировка Константиновки вызвала разрушения инфраструктуры, повреждения домов и административных зданий, а также электропередач.
Россия массированно бомбит Константиновку: есть жертвы
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Он отметил, что в результате обстрелов, повреждены 17 частных домов, два админздания, пять хозяйственных сооружений, инфраструктурный объект, автомобиль, два газопровода и линия электропередач.
Кроме того, в селе Веролюбовка российский беспилотник повредил здание и линию электропередач.
Россия бомбила Краматорск
Российские войска утром 23 января ударили по частному Краматорскому сектору Донецкой области управляемой авиабомбой ФАБ-250 с модулем управления.
Об этом сообщил в Фейсбуке Краматорский городской совет.
Отмечается, что попадание боеприпаса произошло рядом с проезжей частью.
Взрывной волной полностью разрушены три дома, а еще два — получили значительные повреждения. В 16 других домах повреждены шиферные кровли и окна.
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