Россия коллапсирует. Историк предупредил о новом раунде войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия коллапсирует. Историк предупредил о новом раунде войны РФ против Украины

Путин
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Источник:  NV

Несмотря на то, что нелегитимный российский президент Владимир Путин пытается навязать свои условия Украине и миру, ему не удастся спасти собственную империю от краха. Такой прогноз озвучил профессор Украинского католического университета, историк Ярослав Грицак.

Главные тезисы

  • Важно понимать цивилизационную природу войны, начатую РФ против украинского народа.
  • Прогнозируется временное перемирие между Киевом и Москвой, после которого может начаться новый раунд войны.
  • У США и союзников есть шанс остановить Путина в Украине и не допустить вторжения в НАТО.

Россия приближается к коллапсу

По словам историка, не стоит тешить себя иллюзиями о мире со страной-агрессорой РФ, ведь она всегда будет пытаться уничтожить Украину.

Также важно понимать, что война на украинской территории цивилизационная — это война между Западом и Востоком.

Она окончательно завершится только тогда, когда Россия безвозвратно коллапсирует.

Ярослав Грицак прогнозирует, что Киев и Москва действительно могут договориться о временном перемирии, после чего начнется новый раунд войны.

Речь идет о поиске способа сожительства, чтобы наращивать потенциал и готовиться к новому раунду войны. Каким он будет, мы не знаем. Но такова логика. Идея такова, что российская система... нежизнеспособна долгосрочно, и рано или поздно коллапсирует, — считает историк.

Решится ли Путина начать вторжение в НАТО

Согласно прогнозу бывшего вице-президента США Майка Пенса, американские солдаты будут вынуждены воевать с российскими захватчиками, если диктатор Владимир Путина победит Украину.

Именно поэтому политик призвал Конгресс США немедленно поддержать дополнительное финансирование военной помощи для ВСУ.

Если Путин победит в Украине, то у меня нет сомнений, что придет время, когда он пересечет границу (с Европой — ред.), и нашим мужчинам и женщинам в военной форме придется воевать… Пройдет немного времени, как он пересечет границу, и нашим мужчинам придется воевать согласно статье 5" договора НАТО.

Майк Пенс

Майк Пенс

Экс-вице-президент США

По его убеждению, у США и союзников еще есть шанс и вермя остановить Путина в Украине.

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