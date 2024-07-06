Россия коллапсирует. Историк предупредил о новом раунде войны РФ против Украины

Несмотря на то, что нелегитимный российский президент Владимир Путин пытается навязать свои условия Украине и миру, ему не удастся спасти собственную империю от краха. Такой прогноз озвучил профессор Украинского католического университета, историк Ярослав Грицак.
Главные тезисы
- Важно понимать цивилизационную природу войны, начатую РФ против украинского народа.
- Прогнозируется временное перемирие между Киевом и Москвой, после которого может начаться новый раунд войны.
- У США и союзников есть шанс остановить Путина в Украине и не допустить вторжения в НАТО.
Россия приближается к коллапсу
По словам историка, не стоит тешить себя иллюзиями о мире со страной-агрессорой РФ, ведь она всегда будет пытаться уничтожить Украину.
Также важно понимать, что война на украинской территории цивилизационная — это война между Западом и Востоком.
Она окончательно завершится только тогда, когда Россия безвозвратно коллапсирует.
Ярослав Грицак прогнозирует, что Киев и Москва действительно могут договориться о временном перемирии, после чего начнется новый раунд войны.
Решится ли Путина начать вторжение в НАТО
Согласно прогнозу бывшего вице-президента США Майка Пенса, американские солдаты будут вынуждены воевать с российскими захватчиками, если диктатор Владимир Путина победит Украину.
Именно поэтому политик призвал Конгресс США немедленно поддержать дополнительное финансирование военной помощи для ВСУ.
По его убеждению, у США и союзников еще есть шанс и вермя остановить Путина в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-