Россия могла сформировать еще одну армию. Куда Кремль направит оккупантов

Согласно данным американского Института изучения войны, страна-агрессорка РФ могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине.
Главные тезисы
- Кремль активно проводит реформы в своей армии, что может иметь прямое отношение к формированию новых военных подразделений.
- Информация о возможном перебрасывании войск на Харьковское направление свидетельствует о намерении РФ укрепить свои позиции в регионе.
- Ожидается, что российские войска могут компенсировать потери путем перебрасывания новых частей армии на важные направления.
Чего дальше ждать от России в войне против Украины
Иностранные аналитики обращают внимание на то, что сейчас российская армия проходит масштабные реформы.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет об активном формировании новых общевойсковых соединений армейского уровня.
По мнению специалистов, ссылка украинских инсайдеров на "51-ю армию" может быть ранним индикатором того, что страна-агрессор РФ сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине.
РФ ощущает влияние безумных потерь на свои войска
Кроме того, недавно появилась информация о том, что оккупанты планируют перебросить части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и "9-й мотострелковой бригады 51-й армии" на Харьковское направление, чтобы компенсировать тяжелые российские потери.
Эти данные официально подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.
Как сообщает команда ISW, она располагает информацией о том, что солдаты РФ перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление, но не зафиксировала никаких сообщений о российской "51-й армии".
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