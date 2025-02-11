Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине

Ночью 11 февраля страна-агрессорка РФ совершила новую массированную атаку на мирные украинские города и села. В этот раз она использовала около 19 ракет разных типов и 124 дрона.
Главные тезисы
- РФ совершила атаку на объекты газодобывающей промышленности в Полтавской области с помощью крылатых, баллистических и управляемых ракет.
- ПВО смогло уничтожить 57 российских беспилотников, а еще 64 дрона-имитатора были локационно потеряны.
Атака РФ на Украину 11 февраля — все подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, для нового нападения российские оккупанты использовали ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
Враг ударил по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине — всего было использовано 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Дополнительные данные сейчас уточняются.
Кроме того, армия РФ использовала 124 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 64 российских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В этот раз под удар врага попали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасская область.
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