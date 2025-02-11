Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине

Воздушные Силы ВСУ
пожар
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Ночью 11 февраля страна-агрессорка РФ совершила новую массированную атаку на мирные украинские города и села. В этот раз она использовала около 19 ракет разных типов и 124 дрона.

Главные тезисы

  • РФ совершила атаку на объекты газодобывающей промышленности в Полтавской области с помощью крылатых, баллистических и управляемых ракет.
  • ПВО смогло уничтожить 57 российских беспилотников, а еще 64 дрона-имитатора были локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 11 февраля — все подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, для нового нападения российские оккупанты использовали ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Враг ударил по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине — всего было использовано 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Дополнительные данные сейчас уточняются.

Кроме того, армия РФ использовала 124 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, указано, что 64 российских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В этот раз под удар врага попали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасская область.

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