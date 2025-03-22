Россия обстреляла Покровск — погибли двое горожан

В результате российских обстрелов Покровская 22 марта погибли двое гражданских.
Главные тезисы
- Российские обстрелы в Покровске привели к гибели двух гражданских жителей.
- Подтверждено, что в результате удара погибли 41-летний мужчина и 66-летняя женщина.
- Женщина скончалась от полученных ранений во время эвакуации с места происшествия.
Россия убила двух гражданских в Покровске
22 марта 2025 года, в 13:30, войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли Покровск. На улице в одном из жилых кварталов погиб 41-летний мужчина.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Кроме того, во время пребывания возле дома травмирована горожанка 66 лет. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью — женщина умерла во время эвакуации с места происшествия.
Тип оружия, использованного вражеской армией для атаки на город, устанавливается.
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