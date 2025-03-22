Россия обстреляла Покровск — погибли двое горожан

22 марта 2025 года, в 13:30, войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли Покровск. На улице в одном из жилых кварталов погиб 41-летний мужчина.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Кроме того, во время пребывания возле дома травмирована горожанка 66 лет. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью — женщина умерла во время эвакуации с места происшествия.