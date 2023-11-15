Россия причастна к конфликту в Израиле и стремится разжечь войны в других регионах — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о причастности России и Ирана к нападению ХАМАС на Израиль и стремлении Кремля разлить конфликты в других регионах мира.
Зеленский заявил о причастности России и Ирана к конфликту в Израиле
Президент подчеркнул, что Россия и Иран стоят за нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.
Он подчеркнул, что у Украины есть информация о том, что после Ближнего Востока Кремль попытается спровоцировать конфликт на Балканах.
Зеленский подчеркнул, что если мировое сообщество сейчас ничего не сделает, то произойдет такой же взрыв, как и в Израиле.
Президент подчеркнул, что Россия будет финансировать войну между двумя балканскими странами.
Зеленский заметил, что таких шагов в России много и она это делает параллельно. также он привел пример наличия ППК "Вагнера" в Африке.
Готова ли Украина к продолжению войны без помощи партнеров
По словам Зеленского, в Украине начали производить аналоги западного оружия, однако без помощи партнеров процесс будет очень сложным.
Он отметил, что отсутствие финансовой помощи от партнеров спровоцирует кризис и окажет влияние на ход войны, однако не прекратит сопротивление Украины российской агрессии.
Зеленский признал, что без финансовой помощи от партнеров тоже будет очень сложно.
Президент отметил, что тогда нужно будет либо уменьшать поддержку военным, уменьшать их заработные платы, либо не давать социальную помощь гражданским: "То есть это в любом случае будет кризис".
Он отметил, что у него нет никакой претензии, и есть только благодарность всем партнерам, которые помогали Украине.
По словам Зеленского, не факт, что без помощи партнеров Украина смогла бы быть там, где сейчас.
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