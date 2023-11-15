Россия причастна к конфликту в Израиле и стремится разжечь войны в других регионах — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о причастности России и Ирана к нападению ХАМАС на Израиль и стремлении Кремля разлить конфликты в других регионах мира.

Зеленский заявил о причастности России и Ирана к конфликту в Израиле

Президент подчеркнул, что Россия и Иран стоят за нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.

Это взрыв на Ближнем Востоке. Мы уверены, что за ним стоит Россия вместе с ее союзником Ираном. Это не один вызов. Сейчас в информационном пространстве только один такой горячий конфликт на Ближнем Востоке, но обратите внимание на Балканы, – предупреждает Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что у Украины есть информация о том, что после Ближнего Востока Кремль попытается спровоцировать конфликт на Балканах.

Зеленский подчеркнул, что если мировое сообщество сейчас ничего не сделает, то произойдет такой же взрыв, как и в Израиле.

Президент подчеркнул, что Россия будет финансировать войну между двумя балканскими странами.

Они заинтересованы в отвлечении помощи (Украина – ред.). Далее – Молдова. Поверьте, то же они там делают. Они сейчас начинают расшатывать ситуацию в Молдове, показывая, что там что-то не так с выборами. Зачем? Чтобы признать неконституционными выборы, чтобы снести проевропейские власти. Вот что делает Россия, – отметил Зеленский. Поделиться

Зеленский заметил, что таких шагов в России много и она это делает параллельно. также он привел пример наличия ППК "Вагнера" в Африке.

Готова ли Украина к продолжению войны без помощи партнеров

По словам Зеленского, в Украине начали производить аналоги западного оружия, однако без помощи партнеров процесс будет очень сложным.

Он отметил, что отсутствие финансовой помощи от партнеров спровоцирует кризис и окажет влияние на ход войны, однако не прекратит сопротивление Украины российской агрессии.

Любая помощь… лучше с ней, чем без нее – и это, очевидно, понятные вещи. Помощь Украине в большинстве своем это два главных направления. Это помощь оружием: есть образцы оружия, которых в Украине просто нет. Вопрос не в том, что тебе не хватает денег или еще чего-то – просто нет соответствующих образцов оружия. И это то, что у нас есть. Поэтому это оружие очень важно, потому что это технологическая поддержка Украины, – пояснил президент. Поделиться

Зеленский признал, что без финансовой помощи от партнеров тоже будет очень сложно.

Вторая история – это финансовая поддержка, это о социальных выплатах. Да, я вам скажу откровенно, без этого будет тоже очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает (и даже за время войны мы зарабатываем эти деньги), все мы отдаем нашему военному – и это факт. Нашим военным никто ничего не платит. Мы не просим у наших партнеров, но все, что мы зарабатываем, все, что у нас есть, мы отдаем им [военным], - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Президент отметил, что тогда нужно будет либо уменьшать поддержку военным, уменьшать их заработные платы, либо не давать социальную помощь гражданским: "То есть это в любом случае будет кризис".

А кризис, будет ли он влиять на ход войны? Да. Остановит ли она нашу борьбу? Нет. Почему? Когда началась война, у нас ничего не было. У нас не было оружия западных образцов, у нас было наше оружие. У нас не было никаких других финансов – у нас было то, что зарабатывала Украина. У нас не было каких-то особых технологий – у нас были свои технологии, и тоже очень неплохие. У нас не было 10 видов или 20 видов дронов – нет, у нас не было. Но у нас было два вида наших [беспилотников], и три там какие-то [дроны-]разведчики, не хочу говорить сейчас детали, если можно. Что было. Но у нас было то, что есть только у нас, и нет ни у кого на свете – это наша земля. И пришли [оккупанты] к нам – это наш дом. И как бы нам кто ни помогал, и за что мы действительно очень благодарны, все равно каждая страна для каждого [своего] гражданина, и так оно и есть. И так как мы любим нашу землю, как вы любите свою землю, никто ее любить не будет. И это ясно. И поэтому еще раз подчеркиваю: мы очень благодарны этой помощи, но в первые дни войны, и когда мы остановили Россию, мы были сами. При всем уважении ко всем, – отметил президент. Поделиться

Он отметил, что у него нет никакой претензии, и есть только благодарность всем партнерам, которые помогали Украине.

По словам Зеленского, не факт, что без помощи партнеров Украина смогла бы быть там, где сейчас.