Россия увеличивает свою зависимость от Китая — Столтенберг

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на фоне неспособности добиться успехов в преступной войне против Украины Кремль становится все более зависимым от Китая в военном плане.

Что известно о росте зависимости России от Китая в военном плане

Мы видим экономическую зависимость. Мы видим, как Россия становится все больше и больше зависимой от Китая в финансировании, в поставке сырьевых товаров и ключевых товаров для оборонной промышленности, - отметил Столтенберг. Поделиться

Он подчеркнул, что Россию лишили возможности продавать энергоресурсы европейским странам, что также сделало Кремль еще более зависимым от Пекина.

Из года в год Москва отдает в залог свое будущее Пекину. Это один из примеров, как Россия становится все более и более слабой экономически в результате этой войны, - отметил глава Альянса. Поделиться

По его словам, Россия также увеличила зависимость в военном отношении от Ирана и Северной Кореи.

Что известно о сближении России с КНДР

По информации Reuters со ссылкой на аналитиков, Россия налагает торговлю с КНДР в особой экономической зоне Расон, что может также включать поставки вооружений.

СЭЗ Расон, созданная в 1990-х годах на границе с Китаем и Россией, являлась местом мечты для многих северокорейцев до того, как были введены более жесткие санкции, а закрытие границ в эпоху пандемии задушило почти всю торговлю и туризм.

Но в последние месяцы появились четкие признаки того, что регион готов к возрождению: корабли пришвартованы здесь впервые с 2018 года, а спутниковые снимки указывают на всплеск торговли как из порта, так и по железнодорожной линии в Россию.

В этой экономической зоне Россия может торговать углем, нефтью и зерном.

И если большему количеству северокорейских рабочих будет позволено пересекать границу, они смогут отправлять российские лекарства и другие товары на дом для продажи родственникам.

Кроме того, на территории КНДР, как отмечают аналитики, может проводиться заготовка российской древесины для дальнейшей перепродажи в Китай.

В то же время, официальные лица из США и Южной Кореи, а также аналитики со ссылкой на спутниковые снимки отмечают, что с августа этого года экономическую зону посещали российские военные корабли.

Из порта Расон Северная Корея отправила в Россию около 2 тыс. контейнеров, предположительно перевозящих артиллерийские снаряды и, возможно, ракеты малой дальности.

Также в конце прошлого года стала фиксироваться активность вокруг станции Туманган в Расоне, которая имеет сообщение с Россией.

И еще больше вагонов было замечено после того, как министр обороны России посетил Пхеньян в июле.

По словам министра природных ресурсов России Александра Козлова, когда лидер Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре, он обсуждал возобновление остановленного совместного логистического проекта в Расоне, строительство нового автомобильного моста, соединяющего его с Россией, и дополнительные поставки зерна.