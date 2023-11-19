Россияне заявили о новой "бавовне" под Москвой — видео

Якобы беспилотник был перехвачен российской ПВО в городском округе Электросталь Московской области. А так дрон был нацелен на Москву.

Ночная "бавовна" под Москвой

Российские силы ПВО якобы отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву сегодня вечером, 19 ноября.

Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Утверждается, что беспилотник был перехвачен в городском округе Электросталь Московской области. По словам Собянина, он был нацелен на столицу РФ.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, – заявил мэр Москвы. Поделиться

Стоит отметить, что город Электросталь находится в 60 километрах от российской столицы.

Также в Сети появилось видео якобы работы ПВО по украинскому дрону.

"Бавовна" в России

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва. В частности, ночью 19 ноября Собянин также сообщал о якобы сбитии дрона, летевшего на столицу РФ.

При этом в украинской разведке уже предупредили жителей столицы РФ, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

В частности, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

Бригадный генерал Сергей Баранов недавно заявил, что украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке разных регионов России с помощью дронов-камикадзе.