Россияне заявили об атаке дрона на Москву – видео

Власти РФ заявили, что в Подмосковье ПВО перехватило якобы летевшего на Москву беспилотник.

Атака дрона на Москву

Российская ПВО якобы сбила беспилотник в Богородском городском округе Московской области, летевшего в столицу РФ.

Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы, – заявил мэр Москвы. Поделиться

В Министерстве обороны РФ также сообщили о якобы прекращенной попытке атаковать Москву с помощью беспилотника.

Взрывы в РФ

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва.

В частности, вечером 10 ноября прогремели взрывы недалеко от корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в Московской области, где производят "Кинжалы" и "Искандеры".

Одна из самых больших атак была в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотники ударили в деловой центр российской столицы - "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи РФ.

29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, где вспыхнул пожар.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

16 ноября росСМИ заявили, что в РФ приняли меры по защите критической инфраструктуры и усилили ПВО в Московской и 16 других областях.

Бригадный генерал Сергей Баранов недавно заявил, что украинские войска готовятся к масштабной зимней атаке разных регионов России с помощью дронов-камикадзе.