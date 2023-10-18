Россияне заявляют о сбитых ракетах в районе Севастополя

В Минобороны страны-агрессора заявили о якобы сбитии украинских ракет в районе Севастополя на территории оккупированного Крыма.
Что происходит в Крыму
По информации военного ведомства российских окупантов, средствами ПВО якобы были перехвачены две украинские ракеты ЗРК С-200 в воздухе.
В ведомстве также добавляют, что обломки ракет "упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле".
Тем временем в Севастополе снова объявили воздушную тревогу (ее отменили за 15 минут). Сообщается, что морской и наземный общественный транспорт в городе останавливает движение.
Что известно о взрывах в Севастополе
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российский флот "отбивает" атаку воздушных целей в районе Сухарной балки.
Позже он добавил, что по предварительной информации, ракета была сбита в районе Кара-Кобы. Ее боевая часть вроде бы на земле в поле.
Однако в сети пишут, что к месту взрыва помчались "скорые помощи" и спасатели. Также сообщается, что прилет мог быть по арсеналу ракетчиков в Кара-Коби. По другой информации, в Сухарной балке – флотский арсенал.
Крымские паблики напоминают, что в районе Сухарной балки расположены базы ракетного и минно-торпедного вооружения 758 центра ЧФ России. Кстати, 23 сентября туда уже прилетала ракета.
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