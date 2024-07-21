Российская армия атаковала дроном Сумщину. Погиб мужчина

В Сумской области оккупанты атаковали дроном комбайн во время сбора урожая, в результате чего погиб комбайнер, а его помощник получил ранения.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала комбайн дроном в Сумской области, убив 37-летнего комбайнера и ранив его помощника.
- Происшествие произошло во время сбора урожая на территории Белопольской общины Сумского района.
- Следствие начало расследование по факту умышленного убийства и нарушения законов и обычаев войны со стороны оккупантов.
- Сумскую область также обстреляли войска РФ ночью и утром 19 июля, что привело к ранению женщины.
Армия РФ убила мужчину в Сумской области
Как отмечается, по данным следствия, 21 июля 2024 около 16:40 враг атаковал, по предварительной информации, FPV-дроном комбайн, который собирал урожай на территории Белопольской общины Сумского района.
Погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранение.
При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
Россия снова обстреляла Сумскую область
Российские войска ночью и утром 19 июля 7 раз обстреляли пограничные общины Сумской области, зафиксированы 27 взрывов, ранена женщина.
Об этом в Фейсбуке сообщила Сумская областная военная администрация.
Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская общины.
Отмечается, что на Новослободскую общину произведен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего одно гражданское лицо (женщина) ранено. Также был обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).
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