Российская армия атаковала дроном Сумщину. Погиб мужчина
Категория
Украина
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Российская армия атаковала дроном Сумщину. Погиб мужчина

Офис Генерального прокурора
Российская армия атаковала дроном Сумщину. Погиб мужчина
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В Сумской области оккупанты атаковали дроном комбайн во время сбора урожая, в результате чего погиб комбайнер, а его помощник получил ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала комбайн дроном в Сумской области, убив 37-летнего комбайнера и ранив его помощника.
  • Происшествие произошло во время сбора урожая на территории Белопольской общины Сумского района.
  • Следствие начало расследование по факту умышленного убийства и нарушения законов и обычаев войны со стороны оккупантов.
  • Сумскую область также обстреляли войска РФ ночью и утром 19 июля, что привело к ранению женщины.

Армия РФ убила мужчину в Сумской области

Как отмечается, по данным следствия, 21 июля 2024 около 16:40 враг атаковал, по предварительной информации, FPV-дроном комбайн, который собирал урожай на территории Белопольской общины Сумского района.

Погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранение.

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)

Россия снова обстреляла Сумскую область

Российские войска ночью и утром 19 июля 7 раз обстреляли пограничные общины Сумской области, зафиксированы 27 взрывов, ранена женщина.

Об этом в Фейсбуке сообщила Сумская областная военная администрация.

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская общины.

Отмечается, что на Новослободскую общину произведен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), в результате чего одно гражданское лицо (женщина) ранено. Также был обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв).

Кроме того, одну мину сбросили россияне на территорию Дружбовской общины; в Эсманьской общине зафиксирован обстрел с использованием 1 FPV-дрона (1 взрыв); по Белопольской общине враг бил из минометов (5 взрывов); на территорию Шалыгинской общину россияне сбросили 5 мин; осуществлен обстрел 2 неуправляемыми авиационными ракетами с вертолета (НАР) (2 взрыва) Краснопольской общины.

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