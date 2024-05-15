Российская армия прекратила активные атаки в Харьковской области. Какая ситуация на направлении

В Харьковском направлении 15 мая российские войска не атакуют позиции ВСУ. Оккупанты пытаются закрепиться и перегруппировываются.

Генштаб доложил обновленную информацию о ситуации в Харьковской области

Как отмечается, в Харьковском направлении противник активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку.

В свою очередь, ВСУ с помощью средств разведки осуществляется выявление отдельных групп противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносится огневое поражение с целью недопущения накопления врагом сил и средств в северной части города Волчанск.

Кроме того, ВСУ продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования враждебных позиций, добавили в Генштабе ВСУ. Поделиться

Также на Купянском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника, продолжают вести 8 боевых столкновений на направлениях Лиман Первый — Синьковка, Куземовка — Стельмаховка, Крахмальное — Берестово, Котляровка — Песчаное, Кармазиновка — Новоегоровка. Потери наших позиций не допущены.

Наступление РФ на Харьковщину — что известно

10 мая Россия начала новое наступление в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Силы обороны знали о планах оккупантов в регионе и готовили отпор.

Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты «вклинились в оборону». В настоящее время оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Сейчас идут бои за Волчанск.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский 14 мая заявил, что главком ВСУ Александр Сырский находится в ключевых местах боев. По словам президента, ситуация на фронте контролируется.