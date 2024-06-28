Российские оккупанты отказываются выполнять боевые задачи командования на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты отказываются выполнять боевые задачи командования на Харьковщине

Военные РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, зафиксированы многочисленные случаи отказа солдат оккупационной армии РФ от дальнейшего участия в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Главные тезисы

  • Многочисленные случаи отказа российских оккупантов от выполнения боевых задач зафиксированы на Харьковщине.
  • Украинские защитники активно отражают атаки вражеских групп, нанося значительные потери вооруженным силам РФ.
  • За прошедшие сутки на Харьковщине было 6 боестолкновений, ВСУ отразили 4 из 5 вражеских штурмов.
  • Российские оккупанты продолжают активные действия, однако несут значительные потери. Наблюдаются случаи отказа от выполнения боевых задач.
  • В ходе боевых действий украинские защитники уничтожили около 120 вражеских бойцов и ряд военной техники. Российские оккупанты продолжают неудачные попытки эскалации ситуации.

Что известно о случаях отказа российских окупантов от дальнейшего участия в войне

Наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава, в том числе из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии вооруженных сил РФ, выполнять поставленные задачи. Из-за того, что они потеряли в командном составе несколько человек, россияне отказываются выполнять боевые задания. Это происходит на уровне конкретных подразделений и индивидуальных отказов. Потому там у них не все так хорошо. На Волчанском направлении украинские защитники выбивают малые тактические группы противника, представленные 153-м танковым полком 47-й танковой дивизии. Они наступали в жилой застройке города Волчанск, но были остановлены там и отброшены, – отметил Волошин.

Что известно о ситуации на фронте в Харьковской области

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что за прошедшие сутки на Харьковщине зафиксировано 6 боеприкосновений.

Бои шли около Волчанска и Липцев. Штурмовые действия также были возле Сотницкого Казачка. Успеха оккупанты там не имели, существенных изменений ситуация не приобрела. ВСУ отразили четыре из пяти вражеских штурмов противника. Также продолжались боевые столкновения севернее Харькова, в районах населенных пунктов Лукьянцы и Глубокое. Буквально недавно из Белгорода террористы нанесли три удара, применив около 7 КАБ по населенному пункту Липцы. Также оккупанты нанесли два удара по населенному пункту Старица, сбросили четыре КАБа на Николаевку и по три КАБа на Варваровку и Веселое. Волчанские Хутора тоже терпят удары управляемыми авиационными бомбами, - сообщил спикер ОСУВ "Хортица".

По его словам, российские оккупанты не оставляют попыток активных действий.

Враг несет потери. В результате боевых действий было уничтожено около 120 вражеских окупантов, несколько единиц вооружения и военной техники, танки, артиллерийские средства, противотанковые средства, 5 единиц спецтехники, - добавил Волошин.

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