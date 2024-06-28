По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, зафиксированы многочисленные случаи отказа солдат оккупационной армии РФ от дальнейшего участия в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.
Главные тезисы
- Многочисленные случаи отказа российских оккупантов от выполнения боевых задач зафиксированы на Харьковщине.
- Украинские защитники активно отражают атаки вражеских групп, нанося значительные потери вооруженным силам РФ.
- За прошедшие сутки на Харьковщине было 6 боестолкновений, ВСУ отразили 4 из 5 вражеских штурмов.
- Российские оккупанты продолжают активные действия, однако несут значительные потери. Наблюдаются случаи отказа от выполнения боевых задач.
- В ходе боевых действий украинские защитники уничтожили около 120 вражеских бойцов и ряд военной техники. Российские оккупанты продолжают неудачные попытки эскалации ситуации.
Что известно о случаях отказа российских окупантов от дальнейшего участия в войне
Что известно о ситуации на фронте в Харьковской области
Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что за прошедшие сутки на Харьковщине зафиксировано 6 боеприкосновений.
По его словам, российские оккупанты не оставляют попыток активных действий.
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