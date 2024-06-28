Наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава, в том числе из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии вооруженных сил РФ, выполнять поставленные задачи. Из-за того, что они потеряли в командном составе несколько человек, россияне отказываются выполнять боевые задания. Это происходит на уровне конкретных подразделений и индивидуальных отказов. Потому там у них не все так хорошо. На Волчанском направлении украинские защитники выбивают малые тактические группы противника, представленные 153-м танковым полком 47-й танковой дивизии. Они наступали в жилой застройке города Волчанск, но были остановлены там и отброшены, – отметил Волошин.