Российский дрон атаковал автостоянку в Сумах — повреждены дома и десятки машин
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон атаковал автостоянку в Сумах — повреждены дома и десятки машин

Сумы
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Источник:  Суспільне

Около 23:00 9 февраля российский беспилотник попал в автостоянку в спальном микрорайоне Сум. Известно о поврежденных не менее полутора десятках авто и более 300 окон в 4-х многоэтажных жилых домах.

Главные тезисы

  • Российский беспилотник атаковал автостоянку в Сумах, повредив не менее полутора десятков автомобилей и 300 окон в домах.
  • По словам очевидцев, атака российского дрона привела к пожарам.
  • Один человек был травмирован и госпитализирован, а ликвидация последствий атаки требовала сложных мероприятий со стороны спасателей.

Россия атаковала Сумы шахедом: что известно

Взрыв на автостоянке в спальном микрорайоне Сум вызван атакой российского шахеда.

Было очень жестко, я думала, что нам конец. Я считала: три, два, один и все. Резко, ужасно. Все было светло, окна задрожали, все задрожали. Было такое чувство, будто дом поднялся так. Недавно был прилет на 12-й микрорайоне и там погибли родственники моего мужа из семьи, два человека. И вот буквально мы отбыли захоронение и мы еще от того не то, что не отошли, еще поверить в это не успели и вот такое услышали сегодня, — рассказала Дарья, жительница поврежденного дома.

Известно об одном травмированном человеке. Это женщина 1987 года рождения. Ее госпитализировали, сообщили в городском совете Сум. В одном из домов нет газоснабжения.

Сумы после атаки РФ

В результате атаки БпЛА произошел пожар.

Горело около 10 автомобилей. Одни ликвидировали пожар, другие обходили дома, эвакуировали людей. Предварительно, что сейчас, эвакуированы 60 граждан. Пока информации о погибших и травмированных нет. Ликвидировать было тяжело, потому что очень плотно друг у друга автомобили. Также на многих стоят газовые установки, они периодически загорались. Пожар уже ликвидирован, — отметил Олег Стрелко, спикер ГСЧС в Сумской области.

По словам Артема Кобзаря, и. Сумского городского головы, это было попадание "шахеда":

Очень много окон в домах вылетело, завтра будет утром развернут штаб по ликвидации последствий. Будет проводиться обследование, от взрывной волны еще где-то пострадало.

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