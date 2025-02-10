Российский дрон атаковал автостоянку в Сумах — повреждены дома и десятки машин

Около 23:00 9 февраля российский беспилотник попал в автостоянку в спальном микрорайоне Сум. Известно о поврежденных не менее полутора десятках авто и более 300 окон в 4-х многоэтажных жилых домах.
Главные тезисы
- Российский беспилотник атаковал автостоянку в Сумах, повредив не менее полутора десятков автомобилей и 300 окон в домах.
- По словам очевидцев, атака российского дрона привела к пожарам.
- Один человек был травмирован и госпитализирован, а ликвидация последствий атаки требовала сложных мероприятий со стороны спасателей.
Россия атаковала Сумы шахедом: что известно
Взрыв на автостоянке в спальном микрорайоне Сум вызван атакой российского шахеда.
Было очень жестко, я думала, что нам конец. Я считала: три, два, один и все. Резко, ужасно. Все было светло, окна задрожали, все задрожали. Было такое чувство, будто дом поднялся так. Недавно был прилет на 12-й микрорайоне и там погибли родственники моего мужа из семьи, два человека. И вот буквально мы отбыли захоронение и мы еще от того не то, что не отошли, еще поверить в это не успели и вот такое услышали сегодня, — рассказала Дарья, жительница поврежденного дома.
Известно об одном травмированном человеке. Это женщина 1987 года рождения. Ее госпитализировали, сообщили в городском совете Сум. В одном из домов нет газоснабжения.
В результате атаки БпЛА произошел пожар.
По словам Артема Кобзаря, и. Сумского городского головы, это было попадание "шахеда":
Очень много окон в домах вылетело, завтра будет утром развернут штаб по ликвидации последствий. Будет проводиться обследование, от взрывной волны еще где-то пострадало.
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