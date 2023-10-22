Российское Теткино частично осталось без света из-за обстрелов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российское Теткино частично осталось без света из-за обстрелов

Бавовна в Теткино
Читати українською
Источник:  online.ua

В Курской области заявили о якобы обстреле поселка Теткино, которое из-за этого частично осталось без света.

Что происходит в Теткино

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, из-за якобы обстрелов в районе Теткино была повреждена линия электропередач и часть жителей осталась без света.

Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света, – заявляет Старовойт.

Он подчеркнул, что в настоящее время аварийные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения.

Старовойт также добавил, что обломками было повреждено одно из жилых зданий.

Как армия РФ страдает от хлопка на оккупированных территориях

По словам депутата Запорожского районного совета Алисы Сысоевой в комментарии журналистам 24 канала, ВСУ устроили российским оккупантам взрывную неделю на территории Запорожской области.

Однако эта неделя оказалась адской для оккупантов. Последствия попадания по аэродрому в Бердянске они разгребают до сих пор. Как известно, россияне понесли большие потери в результате удара, в частности в технике, - подчеркнула Сысоева.

Она также упомянула подрыв автомобиля с оккупантами в Мелитополе.

И в этом автомобиле были россияне, которые именно мародерили и собирались вывозить награбленное имущество. К сожалению, они не пострадали, но сейчас им будет тяжело, ведь украинское контрнаступление продолжается и не будет им "сладкой жизни" на оккупированных территориях, - отметила депутат Запорожского райсовета.

Она подчеркнула, что российские военные преступники прибегают к террору на оккупированных территориях, грабя местное население.

Российские оккупанты даже отопительный сезон хотят подстроить под то, чтобы грабить жилье. Они в очередной раз заставляют людей что-то перерегистрировать, отметиться, кто где проживает вроде бы это нужно для подготовки к отопительному сезону. И таким образом они хотят получить свежие списки квартир, из которых люди уехали, чтобы вывести оттуда все их имущество, - отмечает депутат.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР "поздравил" окупантов с праздником. "Хлопок" в Брянске — яркое видео
ГУР "поздравил" окупантов с праздником. "Хлопок" в Брянске — яркое видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Крыму снова "бавовна" — раздался взрыв в Красноперекопске
В Крыму снова раздался взрыв в Красноперекопске
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная бавовна в Курске. Местные жители жалуются на взрывы — видео
Ночной Курск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.