Российское Теткино частично осталось без света из-за обстрелов

В Курской области заявили о якобы обстреле поселка Теткино, которое из-за этого частично осталось без света.

Что происходит в Теткино

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, из-за якобы обстрелов в районе Теткино была повреждена линия электропередач и часть жителей осталась без света.

Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света, – заявляет Старовойт. Поделиться

Он подчеркнул, что в настоящее время аварийные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения.

Старовойт также добавил, что обломками было повреждено одно из жилых зданий.

Как армия РФ страдает от хлопка на оккупированных территориях

По словам депутата Запорожского районного совета Алисы Сысоевой в комментарии журналистам 24 канала, ВСУ устроили российским оккупантам взрывную неделю на территории Запорожской области.

Однако эта неделя оказалась адской для оккупантов. Последствия попадания по аэродрому в Бердянске они разгребают до сих пор. Как известно, россияне понесли большие потери в результате удара, в частности в технике, - подчеркнула Сысоева. Поделиться

Она также упомянула подрыв автомобиля с оккупантами в Мелитополе.

И в этом автомобиле были россияне, которые именно мародерили и собирались вывозить награбленное имущество. К сожалению, они не пострадали, но сейчас им будет тяжело, ведь украинское контрнаступление продолжается и не будет им "сладкой жизни" на оккупированных территориях, - отметила депутат Запорожского райсовета. Поделиться

Она подчеркнула, что российские военные преступники прибегают к террору на оккупированных территориях, грабя местное население.