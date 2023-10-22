Российское Теткино частично осталось без света из-за обстрелов

В Курской области заявили о якобы обстреле поселка Теткино, которое из-за этого частично осталось без света.
Что происходит в Теткино
Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, из-за якобы обстрелов в районе Теткино была повреждена линия электропередач и часть жителей осталась без света.
Он подчеркнул, что в настоящее время аварийные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения.
Старовойт также добавил, что обломками было повреждено одно из жилых зданий.
Как армия РФ страдает от хлопка на оккупированных территориях
По словам депутата Запорожского районного совета Алисы Сысоевой в комментарии журналистам 24 канала, ВСУ устроили российским оккупантам взрывную неделю на территории Запорожской области.
Она также упомянула подрыв автомобиля с оккупантами в Мелитополе.
Она подчеркнула, что российские военные преступники прибегают к террору на оккупированных территориях, грабя местное население.
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