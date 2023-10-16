Сборная Украины потеряла важного игрока перед матчем отбора на Евро-2024 против Мальты

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский не поможет сборной Украины в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 против команды Мальты.

30-летний хавбек вынужден пропустить следующий поединок из-за перебора желтых карточек.

В матче 7-го тура квалификации на континентальное первенство против Северной Македонии Малиновский вышел на замену на 68-й минуте вместо Александра Зубкова. А уже через минуту Руслан заработал "горчичник" за то, что в игровом эпизоде локтем оттолкнул игрока македонцев Элифа Элмаса.

Для Малиновского это уже третья желтая карточка в нынешнем отборе на чемпионат Европы. Ранее он получал "горчичники" в матчах против Мальты (1:0) и Англии (0:2). Согласно регламенту, теперь Руслан должен пройти один поединок дисквалификации.

Мальта – Украина: прогноз на матч квалификации к Евро-2024

Национальная команда Украины в 8-м туре отборочного турнира перед чемпионатом Европы 2024 встретится со сборной Мальты на выезде.

Матч Мальта – Украина сыграют 17 октября. Поединок состоится на арене Национального стадиона в Та-Кале. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin безусловным фаворитом противостояния определила "сине-желтых". На победу подопечных Сергея Реброва можно поставить со скромным коэффициентом 1,26. Потенциальный успех островитян оценили баллом в 11,50. Ничья же вдвое вероятнее – кеф 5,50.

Персональные фанаты Артема Довбика могут заложиться на минимум дубля своего любимца с перспективным коэффициентом 8,50. Любители острых ощущений рассмотрят вариант со ставкой на точный результат 4:0 с солидным кефом 11,50.

Сходные цифры подготовили и британцы из William Hill. На победу сборной Украины заложили коэффициент 1,27. Еще меньше здесь верят в подвиг "рыцарей", выставив бал 12,00 на их победу. Кеф 5,25 на ничью заставляет задуматься о риске.

Любители открытого футбола могут сделать неожиданную ставку с голами обеих команд в каждом из таймов с невероятным коэффициентом 23,00. Вера в продолжение голевой серии Александра Караваева позволит обогатиться в 9,5 раз.