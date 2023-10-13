Северная Корея передала России сотни контейнеров с оружием - Белый дом
Категория
Политика
Дата публикации

Северная Корея передала России сотни контейнеров с оружием - Белый дом

Флаг КНДР
Читати українською
Источник:  The Hill

КНДР передала России более тысячи контейнеров с военной техникой и вооружением для продолжения развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Что известно о передаче КНДР оружия России

По словам пресс-секретаря Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, в контейнерах, переданных КНДР России, были боеприпасы, военная техника и соответствующее оборудование.

Частично из-за наших санкций и экспортного контроля Россия была вынуждена отчаянно искать во всем мире военную технику

Кирби отметил, что в настоящее время США уже располагают информацией о передаче КНДР военной техники и боеприпасов Украине.

Наша информация свидетельствует о том, что за последние недели Северная Корея предоставила России более 1 тыс. контейнеров военной техники и боеприпасов.

Белый дом также опубликовал снимки, показывающие перемещение этих контейнеров из КНДР в Россию.

КНДР передала России контейнеры с оружием и техникой
Совет нацбезопасности США

Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники, – отметил Кирби.

Что известно о сроках поставки оружия КНДР в Россию

Кирби сказал, что американские чиновники сейчас внимательно следят за тем, будет ли Москва предоставлять Пхеньяну материалы.

Это расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией, включая любую передачу технологий из России в КНДР, подрывает региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, - подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби отметил, что в обмен на военную помощь Северная Корея ожидает получить от России ракеты земля-воздух, бронетехнику и, вероятно, боевую авиацию.

По информации Reuters, в Белом доме даже опубликовали сроки поставок вооружений КНДР в Россию.

По информации США, поставки прошли между 7 сентября и 1 октября.

Со склада в Северной Корее оружие сначала загружали на российское судно, а оттуда везли по железной дороге через всю Россию на склады возле города Тихорецк Краснодарского края.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР поставляет в Россию артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша"
КНДР поставляет в Россию артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США призвали Китай способствовать возвращению КНДР в дипломатию
США призвали Китай способствовать возвращению КНДР в дипломатию
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия начала получать артиллерию из КНДР - CBS News
Ким Чен Ын
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На границе РФ и КНДР зафиксировали всплеск железнодорожных перевозок — Yonhap
Граница КНДР и РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.