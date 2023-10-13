Северная Корея передала России сотни контейнеров с оружием - Белый дом

КНДР передала России более тысячи контейнеров с военной техникой и вооружением для продолжения развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Что известно о передаче КНДР оружия России
По словам пресс-секретаря Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, в контейнерах, переданных КНДР России, были боеприпасы, военная техника и соответствующее оборудование.
Кирби отметил, что в настоящее время США уже располагают информацией о передаче КНДР военной техники и боеприпасов Украине.
Белый дом также опубликовал снимки, показывающие перемещение этих контейнеров из КНДР в Россию.
Что известно о сроках поставки оружия КНДР в Россию
Кирби сказал, что американские чиновники сейчас внимательно следят за тем, будет ли Москва предоставлять Пхеньяну материалы.
Кирби отметил, что в обмен на военную помощь Северная Корея ожидает получить от России ракеты земля-воздух, бронетехнику и, вероятно, боевую авиацию.
По информации Reuters, в Белом доме даже опубликовали сроки поставок вооружений КНДР в Россию.
По информации США, поставки прошли между 7 сентября и 1 октября.
Со склада в Северной Корее оружие сначала загружали на российское судно, а оттуда везли по железной дороге через всю Россию на склады возле города Тихорецк Краснодарского края.
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