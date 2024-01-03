Си Цзиньпин написал Байдену письмо с предложением "мирного сосуществования" — Bloomberg
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Мир
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Си Цзиньпин написал Байдену письмо с предложением "мирного сосуществования" — Bloomberg

Китай
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Президент Китая Си Цзиньпин написал президенту США письмо. Он заявил, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию".

Си Цзиньпин написал Байдену письмо с предложением "мирного сосуществования"

В ответ Байден также отправил лидеру КНР письмо. Это свидетельствует о том, что две величайшие экономики мира пытаются стабилизировать напряженные отношения.

В новогоднем письме в память об установлении дипломатических отношений между Китаем и США 1 января 1979 года Си Цзиньпин отметил, что "в течение последних 45 лет китайско-американские отношения переживали взлеты и падения, однако в целом двигались вперед, что не только повысило благосостояние обоих". народов, но и способствовало мировому миру, стабильности и процветанию".

История подтвердила и продолжит полностью доказывать, что соблюдение принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества является правильным путем для Китая и Соединенных Штатов ладить друг с другом, и это должно стать направлением совместных усилий Китая и США в новую эру, – написал президент Китая. .

Си Цзиньпин напомнил, что 1 января 1979 года Вашингтон официально разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в пользу признания Пекина. По его словам, с тех пор отношения "не только улучшили благосостояние людей из обеих стран, но и способствовали глобальному миру, стабильности и процветанию".

Байден ожидает встречи с лидером Китая

Джо Байден тоже прислал Си Цзиньпину поздравительное письмо. Он отметил, что отношения между США и Китаем способствовали процветанию и создали возможности для обеих стран, а также для остального мира.

Он добавил, что с нетерпением ждет развития прогресса, достигнутого предшественниками.

А также наши встречи и дискуссии, чтобы продолжать развивать отношения между США и Китаем, – написал Байден.

Отметим, что недавно правительство Китая объявило ряд мер по поддержанию слабого восстановления экономики Китая после пандемии. В телевизионном выступлении по случаю Нового года Си Цзиньпин заявил, что КНР будет углублять реформы по укреплению экономики.

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