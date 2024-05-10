Китайский лидер Си Цзиньпин во время визита в страны ЕС пытался повлиять на отношения европейских партнеров с США.

Что известно о попытках Си Цзиньпина ухудшить отношения между ЕС и США

Журналисты издания отмечают, что по результатам визита во Францию лидеру КНР почти ничего не удалось достичь.

Однако более результативными для него оказались визиты в Сербию и Венгрию.

Хотя Си говорил о необходимости избежать новой холодной войны, его дипломатия возродила разногласия минувшей войны, натравив восток Европы на Запад, говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что лидер Франции Эммануэль Макрон надеялся установить более тесные личные связи с Си Цзиньпином и убедить его повлиять на кремлевского диктатора Владимира Путина и прекратить развязную им преступную войну против Украины.

Однако лидер КНР фактически не изменил свою позицию относительно преступной войны Кремля против Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также подчеркнула экзистенциальный характер войны, и лидер КНР призвал избегать критики в сторону Китая по этому поводу.

Журналисты издания отмечают, что Си Цзиньпин намеревался повлиять на отношения ЕС и США, внеся в них разлад, однако это вряд ли ему удалось.

Что известно о визите Си Цзиньпина в Венгрию

В рамках визита в Венгрию лидер КНР объявил о готовности направить новую волну инвестиций в эту страну.

Авторы материала подчеркивают, что в настоящее время Венгрия сталкивается с нехваткой средств для финансирования дальнейшего роста экономических показателей.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что среди подписанных соглашений в рамках визита лидера КНР в страну средства на стоимостную модернизацию старой железнодорожной сети страны, а также строительство отложенного сообщения между аэропортом Будапешта и центром столицы.

Венгрия также заявила о намерениях углублять сотрудничество с китайской компанией Huawei.