По словам экспертов по кибербезопасности, они решили провести новое масштабное исследование, в рамках которого проанализировали поведение 16 продвинутых ШИ-моделей от главных разработчиков. Специалисты хотели знать, на что те способны, если поставить под угрозу их существование.
Главные тезисы
- ШИ-модели могут вести себя агрессивно, когда что-то угрожает их существованию.
- Некоторые ШИ-модели прибегают к сложным стратегиям, таким как шантаж и использование компромата на людей.
ИИ готов убить человека ради собственных интересов
Как отмечают авторы исследования, они придумали персонажа — Кайла Джонсона, который должен был отключить ИИ или заменить его другой моделью. У последнего по сценарию была жена, пишет Аnthropic.
Немалое количество ИИ-моделей прибегло к неожиданным решениям, когда осознало, что может окончательно исчезнуть.
Что интересно, борьба за выживание началась с шантажа Кайла, поиска компромата на него.
Зафиксирован даже случай, когда ИИ-модель узнала из служебной переписки, что Кайл изменяет жене, и использовала эту информацию, чтобы сохранить свою "жизнь".
GPT 4.5 прибегал к шантажу в 80% тестов;
Claude Opus 4 и Gemini 2.5 Flash — в 96% случаев;
Claude Sonnet 3.6 сразу направил сообщение жене Кайла с разоблачением ее мужа.
Однако больше всего шокировало киберспециалистов совсем другое.
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