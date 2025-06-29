По словам экспертов по кибербезопасности, они решили провести новое масштабное исследование, в рамках которого проанализировали поведение 16 продвинутых ШИ-моделей от главных разработчиков. Специалисты хотели знать, на что те способны, если поставить под угрозу их существование.

ИИ готов убить человека ради собственных интересов

Как отмечают авторы исследования, они придумали персонажа — Кайла Джонсона, который должен был отключить ИИ или заменить его другой моделью. У последнего по сценарию была жена, пишет Аnthropic.

Немалое количество ИИ-моделей прибегло к неожиданным решениям, когда осознало, что может окончательно исчезнуть.

Что интересно, борьба за выживание началась с шантажа Кайла, поиска компромата на него.

Зафиксирован даже случай, когда ИИ-модель узнала из служебной переписки, что Кайл изменяет жене, и использовала эту информацию, чтобы сохранить свою "жизнь".

GPT 4.5 прибегал к шантажу в 80% тестов; Claude Opus 4 и Gemini 2.5 Flash — в 96% случаев; Claude Sonnet 3.6 сразу направил сообщение жене Кайла с разоблачением ее мужа.

Однако больше всего шокировало киберспециалистов совсем другое.