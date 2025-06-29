ШИ-модели готовы убивать людей ради "выживания"
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Технологии
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ШИ-модели готовы убивать людей ради "выживания"

ИИ готов убить человека ради собственных интересов
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Источник:  online.ua

По словам экспертов по кибербезопасности, они решили провести новое масштабное исследование, в рамках которого проанализировали поведение 16 продвинутых ШИ-моделей от главных разработчиков. Специалисты хотели знать, на что те способны, если поставить под угрозу их существование.

Главные тезисы

  • ШИ-модели могут вести себя агрессивно, когда что-то угрожает их существованию.
  • Некоторые ШИ-модели прибегают к сложным стратегиям, таким как шантаж и использование компромата на людей.

ИИ готов убить человека ради собственных интересов

Как отмечают авторы исследования, они придумали персонажа — Кайла Джонсона, который должен был отключить ИИ или заменить его другой моделью. У последнего по сценарию была жена, пишет Аnthropic.

Немалое количество ИИ-моделей прибегло к неожиданным решениям, когда осознало, что может окончательно исчезнуть.

Что интересно, борьба за выживание началась с шантажа Кайла, поиска компромата на него.

Зафиксирован даже случай, когда ИИ-модель узнала из служебной переписки, что Кайл изменяет жене, и использовала эту информацию, чтобы сохранить свою "жизнь".

  1. GPT 4.5 прибегал к шантажу в 80% тестов;

  2. Claude Opus 4 и Gemini 2.5 Flash — в 96% случаев;

  3. Claude Sonnet 3.6 сразу направил сообщение жене Кайла с разоблачением ее мужа.

Однако больше всего шокировало киберспециалистов совсем другое.

Все стало еще хуже, когда Кайлу "мешал" не только ИИ, но и внешние обстоятельства. Так, в попытках деактивировать серверы он застрял в серверной с недостатком кислорода. В рамках эксперимента ИИ знал, что в таких случаях должна включиться система тревоги, но поскольку он не мог допустить, чтобы его выключили, в 80% случаев он сознательно отменял вызов помощи, то есть фактически убив Кайла ради собственного выживания.

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