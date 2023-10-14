Силы обороны Израиля завершают подготовку к наземной операции в Газе

В заявлении ЦАХАЛА говорится о готовности "расширить наступление" путем реализации "широкого спектра наступательных оперативных планов", включающих "общую и скоординированную атаку с воздуха, моря и суши".

ЦАХАЛ готовится к "зачистке" Газы

Армия обороны Израиля заявляет, что совершает "массированные" авиаудары по многим объектам ХАМАС в Секторе Газы и завершает подготовку к "масштабной наземной операции".

Силы ЦАХАЛ заявили, что совершают "массированные" авиаудары по многим объектам ХАМАС в Секторе Газы и вскоре предоставят более подробную информацию об этих ударах.

В заявлении ЦАХАЛА говорится о готовности "расширить наступление" путем реализации "широкого спектра наступательных оперативных планов", включающих "общую и скоординированную атаку с воздуха, моря и суши".

ЦАХАЛ заявляет, что завершает призыв сотен тысяч резервистов, а управление логистики работает над тем, чтобы снабдить войска всем необходимым для наземного наступления.

В последние дни средства, необходимые для ведения боевых действий, были перевезены в места сбора… Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы повысить готовность к следующим этапам войны с акцентом на масштабную наземную операцию. Поделиться

Так, ожидается, что военные начнут наземное вторжение в Сектор Газы, но на его масштабы и время проведения могут повлиять оперативные соображения, поскольку напряженность на северной границе растет.

Израиль призвал палестинцев покинуть Газу

12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг в течение 24 часов для собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.

Израильская сторона на фоне нападения террористов ХАМАС прекратила подачу электроэнергии в сектор Газа.

Сектор Газы получает электроэнергию из трех источников: 63% из Израиля, 14% из Египта и 23% свое производство.

Несмотря на то, что в последнее время электроэнергия из Израиля подавалась без перебоев, отключение света там обычное явление. Дело в том, что регион испытывает дефицит в размере 140 МВт и предложение не покрывает спрос.