По информации Генштаба, за сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 40 военных преступников из оккупационной армии РФ и более 50 вражеских дронов.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали более тысячи солдат РФ и более 50 вражеских дронов за сутки.
- Генштаб отмечает успешную оборону украинских сил на разных направлениях, нанося точные удары по позициям врага.
- На фронте произошло 205 боевых столкновений, в результате чего российские оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике.
- В различных областях Украины украинские военные отразили множество вражеских атак, не допустив продвижения российских захватчиков.
- В ходе противостояния на фронте в Украине украинские военные активно поражают объекты и технику оккупантов, продолжая успешную оборону.
Что происходит на фронте
Как отмечают в Генштабе, за сутки в общей сложности произошло 205 боеприкосновений.
В Харьковской области российские кафиры провели одну безуспешную атаку в районе Волчанска.
В направлении Купянска Силы обороны отразили вражеские атаки неподалеку от Колесниковки, Богуславки, Загрызового и Лозовой.
В направлении Лимана в Донецкой области отбиты 24 вражеских атаки. Российские оккупанты безуспешно пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленая Роща, Шейковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григоровка и в направлении Чернещины.
В направлении Северска российские захватчики провели одну безуспешную атаку в районе Белогоровки.
В направлении Краматорска зафиксировано 6 вражеских атак в районе Временного Яра и Ступочек.
В направлении Торецкая отражены 10 атак оккупантов вблизи самого Торецка, а также Крымского и Дилиевки.
В направлении Покровской Силы обороны пресекли 62 попытки наступления оккупационной армии РФ в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.
Украинскими военными отражены 27 вражеских атак в направлении Курахово, вблизи Старых Тернов, Солнцовки, Зари, Курахового, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.
Кроме этого российские оккупанты совершили 35 безуспешных штурмов в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Яли, Благодатное, Сторожево, Нескучное.
В Запорожской области враг активных действий не производил.
На левобережье Днепра в Херсонской области украинскими военными отбиты 4 вражеских атаки.
На Курщине произошло 22 боестолкновения, враг нанес 13 авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 399 артиллерийских обстрелов.
Что известно о потерях российских окупантов
личного состава — около 761 тыс 160 (+1 тыс 40) человек ликвидировано;
танков — 9 тыс 539 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 19 тыс 675 ед.;
артиллерийских систем — 21 тыс 102 (+24) ед;
РСЗО — 1 тыс 253 ед.;
средства ПВО — 1 тыс 23 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 тыс 229 (+53) ед;
крылатые ракеты — 2 тыс 861 ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 31 тыс 217 (+40) ед;
специальная техника — 3 тыс 644 (+2) ед.
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