Силы обороны Украины нанесли 15 ударов по районам сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины нанесли 15 ударов по районам сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По состоянию на утро 3 августа ситуация на фронте остается напряженной. Несмотря на это, Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов на поле боя.

Главные тезисы

  • Армия РФ понесла значительные потери как в личном составе, так и в технике, что свидетельствует об успешности украинской обороны.
  • 2 августа на фронте произошло 123 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
  • На разных направлениях фронта были зафиксированы многочисленные атаки врага, однако украинские воины успешно отражали их, демонстрируя высокий уровень боевой подготовки.

Потери армии РФ по состоянию на 3 августа 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 581760 (+1170) человек,

  • танков — 8406 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 16238 (+27) ед,

  • артиллерийских систем — 16217 (+56) ед,

  • РСЗО — 1135 (+1) ед,

  • средства ПВО — 908 (+1) ед,

  • самолетов — 363 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13057 (+52),

  • крылатые ракеты — 2410 (+3),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21926 (+54) ед,

  • специальная техника — 2723 (+4)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Что известно о ситуации на фронте 2-3 августа

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки между украинскими защитниками и российскими захватчиками произошло 123 боевых столкновения.

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 114 КАБ.

Также указано, что армия РФ произвела 4693 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, района сосредоточения ВВТ, пункта управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и состав боеприпасов врага, — пишет Генштаб ВСУ.

Ситуация на разных направлениях фронта:

  • На Харьковском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений;

  • На Купянском направлении количество боевых столкновений достигло трех;

  • На Лиманском направлении ВСУ отразили 15 атак врага;

  • На Северском направлении украинскими защитниками сорвано 11 атак армии РФ;

  • На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону;

  • Российские оккупанты также пытались вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении;

  • На Покровском направлении ВСУ отразили 36 атак;

  • На Кураховском направлении произошло 3 боевых столкновения;

  • На Времивском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону Украины;

  • На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения.

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