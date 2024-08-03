Силы обороны Украины нанесли 15 ударов по районам сосредоточения армии РФ

По состоянию на утро 3 августа ситуация на фронте остается напряженной. Несмотря на это, Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов на поле боя.
Главные тезисы
- Армия РФ понесла значительные потери как в личном составе, так и в технике, что свидетельствует об успешности украинской обороны.
- 2 августа на фронте произошло 123 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- На разных направлениях фронта были зафиксированы многочисленные атаки врага, однако украинские воины успешно отражали их, демонстрируя высокий уровень боевой подготовки.
Потери армии РФ по состоянию на 3 августа 2024 года:
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 581760 (+1170) человек,
танков — 8406 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 16238 (+27) ед,
артиллерийских систем — 16217 (+56) ед,
РСЗО — 1135 (+1) ед,
средства ПВО — 908 (+1) ед,
самолетов — 363 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13057 (+52),
крылатые ракеты — 2410 (+3),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 21926 (+54) ед,
специальная техника — 2723 (+4)
Что известно о ситуации на фронте 2-3 августа
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки между украинскими защитниками и российскими захватчиками произошло 123 боевых столкновения.
Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 114 КАБ.
Также указано, что армия РФ произвела 4693 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на разных направлениях фронта:
На Харьковском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений;
На Купянском направлении количество боевых столкновений достигло трех;
На Лиманском направлении ВСУ отразили 15 атак врага;
На Северском направлении украинскими защитниками сорвано 11 атак армии РФ;
На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону;
Российские оккупанты также пытались вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении;
На Покровском направлении ВСУ отразили 36 атак;
На Кураховском направлении произошло 3 боевых столкновения;
На Времивском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону Украины;
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения.
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