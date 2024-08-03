Силы обороны Украины нанесли 15 ударов по районам сосредоточения армии РФ

По состоянию на утро 3 августа ситуация на фронте остается напряженной. Несмотря на это, Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов на поле боя.

Потери армии РФ по состоянию на 3 августа 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.08.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 581760 (+1170) человек,

танков — 8406 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 16238 (+27) ед,

артиллерийских систем — 16217 (+56) ед,

РСЗО — 1135 (+1) ед,

средства ПВО — 908 (+1) ед,

самолетов — 363 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13057 (+52),

крылатые ракеты — 2410 (+3),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 21926 (+54) ед,

специальная техника — 2723 (+4)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Что известно о ситуации на фронте 2-3 августа

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки между украинскими защитниками и российскими захватчиками произошло 123 боевых столкновения.

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 114 КАБ.

Также указано, что армия РФ произвела 4693 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, района сосредоточения ВВТ, пункта управления БпЛА, также поразили два средства ПВО и состав боеприпасов врага, — пишет Генштаб ВСУ. Поделиться

Ситуация на разных направлениях фронта: