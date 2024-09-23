Силы обороны Украины обнаруживают 12 тыс целей еженедельно благодаря ИИ Avengers

Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, разработанной Центр инноваций Министерства обороны Украины. Такой результат достигается путем автоматического анализа видео с дронов и стационарных камер.

ИИ Avengers помогает Силам обороны Украины в войне против РФ

Благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.

Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, уникальна в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ решения на беспилотники. Екатерина Черногоренко Заместитель министра обороны Украины по цифровизации

Центр инноваций продолжает обучать ИИ-модель платформы Avengers на новых данных. Это позволяет совершенствовать качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в сложных условиях, например танков, скрытых в лесных массивах, или БМП, двигающихся по грунтовым дорогам.

Искусственный интеллект и его роль в войне

Что важно понимать, немало современных технологий Украина получила от своих западных союзников и крайне успешно использует, чтобы сдержать российскую агрессию.

Так же, как Давид одержал победу над Голиафом благодаря своему технологическому преимуществу, есть надежда, что их поддержка даст Украине преимущество ее гораздо большему российскому противнику, — пишет издание.

Кроме того, отмечается, что в Украине во время начала войны в технологическом секторе было занято 300 000 человек, и многие стартапы переключились на разработки, которые могли бы помочь военным.