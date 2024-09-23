Силы обороны Украины обнаруживают 12 тыс целей еженедельно благодаря ИИ Avengers
Категория
Технологии
Дата публикации

Силы обороны Украины обнаруживают 12 тыс целей еженедельно благодаря ИИ Avengers

Министерство обороны Украины
ИИ
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Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, разработанной Центр инноваций Министерства обороны Украины. Такой результат достигается путем автоматического анализа видео с дронов и стационарных камер.

Главные тезисы

  • Использование платформы искусственного интеллекта Avengers помогает украинским силам обороны обнаруживать 12 тысяч вражеских целей еженедельно.
  • Украина успешно применяет технологии своих западных союзников для сдерживания российской агрессии.
  • Технологические стартапы на Украине переориентировались на разработку оборонных технологий в период войны.
  • Кабинет Министров Украины создал платформу Brave1 для финансирования компаний, занимающихся разработкой оборонных технологий.
  • Центр инноваций Минобороны продолжает развивать платформу Avengers и обучать искусственный интеллект для улучшения обнаружения вражеской техники.

ИИ Avengers помогает Силам обороны Украины в войне против РФ

Благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.

Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, уникальна в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ решения на беспилотники.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Украины по цифровизации

Центр инноваций продолжает обучать ИИ-модель платформы Avengers на новых данных. Это позволяет совершенствовать качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в сложных условиях, например танков, скрытых в лесных массивах, или БМП, двигающихся по грунтовым дорогам.

Искусственный интеллект и его роль в войне

Что важно понимать, немало современных технологий Украина получила от своих западных союзников и крайне успешно использует, чтобы сдержать российскую агрессию.

Так же, как Давид одержал победу над Голиафом благодаря своему технологическому преимуществу, есть надежда, что их поддержка даст Украине преимущество ее гораздо большему российскому противнику, — пишет издание.

Кроме того, отмечается, что в Украине во время начала войны в технологическом секторе было занято 300 000 человек, и многие стартапы переключились на разработки, которые могли бы помочь военным.

А Кабинет министров создал платформу финансирования Brave1, чтобы разрешить компаниям предлагать инвесторам продукцию оборонных технологий. Согласно данным журналистов, данная платформа получила тысячи заявок.

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