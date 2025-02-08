Силы обороны Украины отразили 15 атак армии РФ на Курщине с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 60 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили 15 атак армии РФ на Курщине с начала суток.
- Продолжается активизация российских захватчиков на разных направлениях.
- Генеральный штаб ВСУ предоставил оперативную информацию по текущей ситуации на фронте.
Актуальная ситуация на фронте 8 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 08.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ продолжают подвергаться пограничным населенным пунктам, в частности Белая Береза и Чуйковка Сумской области.
Украинские воины сегодня отразили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Петропавловки и Загрызового.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Нового, Новоегоровки и Ямполевки.
На Краматорском направлении украинские защитники отбивают три попытки кафиров продвинуться вперед в районах Временного Яра и Белой Горы. Противник нанес авиаудару в районе Макового.
На Торецком направлении противник четыре раза атаковал неподалеку от Крымского и Торецкого. Под авиаударами оказались Дружковка и Константиновка.
На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Песчаное, Новоалександровка, Андреевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 12 атак, пять боеприкосновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя. Два боестолкновения продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник, при поддержке авиации, совершил одну атаку в направлении Новополя. Кроме того, враг наносил авиационных ударов по Гуляйполю и Новодаровке.
На Ореховском направлении враг нанес авиаудару по Ольговскому.
В Курской области украинские защитники отбили 15 атак россиян, еще шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор. Противник, с начала суток, нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 26 управляемых авиационных бомб и совершил 309 артиллерийских обстрелов.
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