Силы обороны Украины отразили 15 атак армии РФ на Курщине с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 08.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают подвергаться пограничным населенным пунктам, в частности Белая Береза и Чуйковка Сумской области.

Украинские воины сегодня отразили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи Нового, Новоегоровки и Ямполевки.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают три попытки кафиров продвинуться вперед в районах Временного Яра и Белой Горы. Противник нанес авиаудару в районе Макового.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал неподалеку от Крымского и Торецкого. Под авиаударами оказались Дружковка и Константиновка.