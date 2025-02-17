Силы обороны Украины поразили 12 районов сосредоточения армии РФ в течение суток

За прошедшие сутки на фронте между ВСУ и армией РФ произошло 129 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на фронте 17 февраля

Оперативная информация по состоянию на 08.00 17.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 95 авиационных ударов, применил 5 ракет и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме того, совершил более 5500 обстрелов, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2932 дрона-камикадзе.

Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Александровка Сумской области; Гуляйполе и Каменское Запорожской области.

В прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских систем, два пункта управления, одно средство ПВО, а также две станции РЭБ российских захватчиков.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили две атаки противника в направлении Волчанска.

Вчера на Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Загрызового, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении наши войска остановили 13 атак противника. Основные усилия захватчики сосредотачивали в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполевка, Колодцы и Дроновка.

На Северском направлении вблизи населенного пункта Григоровка, наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку.

Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюкивки остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского и Торецкого.

Сорок атак отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надеевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Новопавловском направлении. В районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новоочеретоватое и Новоселка оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении , где противник за прошедшие сутки провел девять штурмов позиций украинских подразделений, нанес 51 авиаудара, сбросил 80 КАБов и совершил 495 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктов, в том числе 16 — из реактивных систем.