Силы обороны Украины поразили авиазавод и нефтебазу на территории РФ

В ночь на 21 января Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов на территории России. В частности, нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области и авиазавод в Смоленске, где модернизируются и производятся боевые самолеты.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешные удары по нефтебазе и авиазаводу на территории РФ.
- Атаки ориентированы на принципиальные объекты неприятеля, используемые для обеспечения русских войск.
- Нефтебаза принадлежит к одной из крупнейших российских государственных корпораций 'Роснефть'.
- Специальные операции ВСУ подтверждают готовность и эффективность украинских войск в оборонных действиях.
- Военные уточняют последствия от атак и продолжают взаимодействие с другими военными подразделениями.
Силы обороны поразили ряд важных объектов врага
В Генштабе отметили, что атакуемая нефтебаза принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций — "Роснефть".
Кроме того, украинские беспилотные силы и спецподразделения поразили объекты ОАО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области. Завод занимается производством и модернизацией российских боевых самолетов.
Также в ночь на 21 января украинские военные нанесли удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. По данным Генштаба, в районе цели были слышны взрывы и зафиксировано задымление.
Результаты ударов пока уточняются.
Что известно об атаке на нефтебазу РФ в Калужской области
В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти".
Генштаб ВСУ сообщает, что он находится в населенном пункте Человеково Калужской области РФ.
После мощного удара по территории базы вспыхнул пожар.
Кроме того, отмечается, что более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.
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