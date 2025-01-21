Силы обороны Украины поразили авиазавод и нефтебазу на территории РФ

В ночь на 21 января Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов на территории России. В частности, нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области и авиазавод в Смоленске, где модернизируются и производятся боевые самолеты.

Силы обороны поразили ряд важных объектов врага

Второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций ВСУ атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. В результате удара, нанесенного в координации с другими подразделениями Сил обороны, на объекте вспыхнули резервуары с горюче-смазочными материалами, которые используются для обеспечения российских войск. Поделиться

В Генштабе отметили, что атакуемая нефтебаза принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций — "Роснефть".

Кроме того, украинские беспилотные силы и спецподразделения поразили объекты ОАО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области. Завод занимается производством и модернизацией российских боевых самолетов.

Зафиксированы взрывы на территории авиазавода, — сообщили в Генштабе. Поделиться

Также в ночь на 21 января украинские военные нанесли удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. По данным Генштаба, в районе цели были слышны взрывы и зафиксировано задымление.

Результаты ударов пока уточняются.

Что известно об атаке на нефтебазу РФ в Калужской области

В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти".

Генштаб ВСУ сообщает, что он находится в населенном пункте Человеково Калужской области РФ.

Данная нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил России, принимающие непосредственное участие в войне против Украины. Поделиться

После мощного удара по территории базы вспыхнул пожар.

Кроме того, отмечается, что более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.