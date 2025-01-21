Силы обороны Украины поразили авиазавод и нефтебазу на территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили авиазавод и нефтебазу на территории РФ

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили авиазавод и нефтебазу на территории РФ
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В ночь на 21 января Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов на территории России. В частности, нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области и авиазавод в Смоленске, где модернизируются и производятся боевые самолеты.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины провели успешные удары по нефтебазе и авиазаводу на территории РФ.
  • Атаки ориентированы на принципиальные объекты неприятеля, используемые для обеспечения русских войск.
  • Нефтебаза принадлежит к одной из крупнейших российских государственных корпораций 'Роснефть'.
  • Специальные операции ВСУ подтверждают готовность и эффективность украинских войск в оборонных действиях.
  • Военные уточняют последствия от атак и продолжают взаимодействие с другими военными подразделениями.

Силы обороны поразили ряд важных объектов врага

Второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций ВСУ атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. В результате удара, нанесенного в координации с другими подразделениями Сил обороны, на объекте вспыхнули резервуары с горюче-смазочными материалами, которые используются для обеспечения российских войск.

В Генштабе отметили, что атакуемая нефтебаза принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций — "Роснефть".

Кроме того, украинские беспилотные силы и спецподразделения поразили объекты ОАО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области. Завод занимается производством и модернизацией российских боевых самолетов.

Зафиксированы взрывы на территории авиазавода, — сообщили в Генштабе.

Также в ночь на 21 января украинские военные нанесли удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. По данным Генштаба, в районе цели были слышны взрывы и зафиксировано задымление.

Результаты ударов пока уточняются.

Что известно об атаке на нефтебазу РФ в Калужской области

В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти".

Генштаб ВСУ сообщает, что он находится в населенном пункте Человеково Калужской области РФ.

Данная нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил России, принимающие непосредственное участие в войне против Украины.

После мощного удара по территории базы вспыхнул пожар.

Кроме того, отмечается, что более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

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