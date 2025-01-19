Силы обороны уничтожили 33 ракеты и более 300 дронов РФ за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны уничтожили 33 ракеты и более 300 дронов РФ за последнюю неделю

Владимир Зеленский
Силы обороны уничтожили 33 ракеты и более 300 дронов РФ за последнюю неделю
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Россия в течение недели осуществила массированный обстрел Украины, применив сотни дронов, десятки ракет и сотни авиабомб. Украинские силы обороны успешно уничтожили 33 ракеты и более 300 беспилотников.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны успешно уничтожили 33 ракеты и более 300 беспилотников РФ за последнюю неделю.
  • Российская армия применила около 550 ударных дронов, около 60 ракет разных типов и более 660 авиационных бомб против Украины.
  • Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за их героизм в защите страны и поддержку защиты жизни и гарантий остановки российской войны.
  • 18 января началось новое нападение РФ с использованием десятков дронов и ракет на разных территориях Украины.
  • Воздушные Силы ВСУ подтвердили сбитие двух баллистических ракет и 24 ударных беспилотников в разных областях Украины.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией ракет и дронов по Украине

Всего за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, около 60 ракет разных типов и более 660 авиационных бомб. Больше петриотов для Украины — это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины — больше гарантий, что российскую войну удастся остановить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил Владимир Зеленский, украинские военные продолжают эффективно защищать небо.

За эту неделю наши защитники сбили 33 ракеты, среди которых баллистические и 311 ударных дронов, — отметил президент.

Еще 136 беспилотников противника не смогли добиться своих целей. Владимир Зеленский выразил благодарность украинским воинам за их героизм в защите страны.

Атака РФ на Украину 18 января — все подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое нападение противника началось еще в 19:00 17 января.

Десятки дронов и 4 ракеты были запущены российскими захватчиками из Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, а также Воронежской и Брянской областей страны-агрессорки.

В воздушный бой на этот раз были вовлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбыт двух баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 на Киевщине и 24-х ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областей.

Кроме того, Воздушные Силы ВСУ сообщили, что 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

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