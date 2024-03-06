Силы обороны уничтожили более 1200 оккупантов и 1 корабль РФ

В течение суток между российскими оккупантами и силами обороны произошло 86 боевых столкновений. ВСУ уничтожили 1250 солдат РФ, 21 танк, 50 артиллерийских систем и один корабль.

Потери РФ за сутки 5 марта

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны поражен вражеский корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

Ситуация на востоке и юге

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении украинскими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отражены 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тонечко, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении в силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских подразделений на левобережье.