Силы ПВО сбили все "шахеды" и одну ракету во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все "шахеды" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили все "шахеды" и одну ракету во время атаки РФ на Украину
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19 сентября Противовоздушная оборона сбила над Украиной 42 ударных БпЛА типа "Shahed". Наши защитники также сбили управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины успешно сбила 42 ударных БпЛА и ракету Х-59/69 в ходе атаки РФ на страну.
  • Атака РФ была осуществлена с применением управляемых авиационных бомб, что привело к гибели одного человека и ранению двух других.
  • Основные районы запуска ракет и ударов БпЛА: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, с целями в Харьковщине и Запорожской области.
  • Противник атаковал с воздушных и наземных позиций, но был полностью отражен силами обороны Украины.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, кафиры ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 42-ю ударными БпЛА типа "Shah районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ)".

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БпЛА. Также на восточном направлении была сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Что известно об атаке РФ на Запорожскую область

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, для ударов РФ использовала управляемые авиационные бомбы.

Одна женщина погибла, две ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района.

По его словам, россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам.

Взрывная волна и обломки русских бомб повредили частные дома и имущество.

Чуть позже глава ОВА добавил, что погибла 74-летняя женщина. Ранения получили две 67-летние женщины.

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