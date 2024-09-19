Силы ПВО сбили все "шахеды" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

19 сентября Противовоздушная оборона сбила над Украиной 42 ударных БпЛА типа "Shahed". Наши защитники также сбили управляемую авиационную ракету Х-59/69.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, кафиры ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 42-ю ударными БпЛА типа "Shah районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ)".

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БпЛА. Также на восточном направлении была сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Что известно об атаке РФ на Запорожскую область

Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, для ударов РФ использовала управляемые авиационные бомбы.

Одна женщина погибла, две ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района.

По его словам, россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам.

Взрывная волна и обломки русских бомб повредили частные дома и имущество.