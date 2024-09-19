Силы ПВО сбили все "шахеды" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

19 сентября Противовоздушная оборона сбила над Украиной 42 ударных БпЛА типа "Shahed". Наши защитники также сбили управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины успешно сбила 42 ударных БпЛА и ракету Х-59/69 в ходе атаки РФ на страну.
- Атака РФ была осуществлена с применением управляемых авиационных бомб, что привело к гибели одного человека и ранению двух других.
- Основные районы запуска ракет и ударов БпЛА: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, с целями в Харьковщине и Запорожской области.
- Противник атаковал с воздушных и наземных позиций, но был полностью отражен силами обороны Украины.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, кафиры ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 42-ю ударными БпЛА типа "Shah районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ)".
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БпЛА. Также на восточном направлении была сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
Что известно об атаке РФ на Запорожскую область
Как сообщил глава ОВА Иван Федоров, для ударов РФ использовала управляемые авиационные бомбы.
Одна женщина погибла, две ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района.
По его словам, россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам.
Взрывная волна и обломки русских бомб повредили частные дома и имущество.
Чуть позже глава ОВА добавил, что погибла 74-летняя женщина. Ранения получили две 67-летние женщины.
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