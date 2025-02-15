Ситуация на фронте обострилась — произошло 176 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Враг активизировался. В настоящее время произошло 176 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 176 боевых столкновений в разных регионах Украины.
- Враг активизировался, пытаясь прорвать оборону украинских защитников.
- Силы обороны предпринимают необходимые меры для недопущения продвижения врага на украинскую территорию.
Актуальная ситуация на фронте 15 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Волчанска и Тихого, сейчас идет один бой.
На Купянском направлении российские оккупанты 35 раз атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового, в настоящее время 23 боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодец, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва. Девять боестолкновений длится до сих пор.
Три вражеских штурма уже отбили украинские защитники на Северском направлении, шесть боестолкновений продолжаются, кафиры пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские защитники отбивают десять штурмов российских захватчиков, враг пытается прорваться к Предтечину, Ступочкам, Белой Горе и в районе Временного Яра. Семнадцать боестолкновений уже завершены.
На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка, Делиевки и Крымского, семь боев идут до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 47 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 24 атаки противника, 23 боестолкновения продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка и Большая Новоселка. Шесть боестолкновений продолжаются.
Авиаудары КАБы получили Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани на Гуляйпольском направлении.
На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив восемь управляемых бомб, также совершил 182 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
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