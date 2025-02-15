Ситуация на фронте обострилась — произошло 176 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 15.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Александровка, Гремячка, Пономаренко, Белая Береза и Прогресс.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают десять штурмов российских захватчиков, враг пытается прорваться к Предтечину, Ступочкам, Белой Горе и в районе Временного Яра. Семнадцать боестолкновений уже завершены.

Три вражеских штурма уже отбили украинские защитники на Северском направлении , шесть боестолкновений продолжаются, кафиры пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 19 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодец, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва. Девять боестолкновений длится до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты 35 раз атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового, в настоящее время 23 боестолкновения продолжаются.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Волчанска и Тихого, сейчас идет один бой.

На Торецком направлении наши защитники отбили восемь штурмовых действий врага в районах Торецка, Делиевки и Крымского, семь боев идут до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 47 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 24 атаки противника, 23 боестолкновения продолжаются до сих пор.

В Новопавловском направлении враг девять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка и Большая Новоселка. Шесть боестолкновений продолжаются.

Авиаудары КАБы получили Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани на Гуляйпольском направлении.