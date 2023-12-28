Сколько лет Путин готов воевать с Украиной — данные Nikkei Asia

Российский диктатор Владимир Путин заявил главе Китая Си Цзиньпину, что Россия “будет воевать не менее пяти лет против Украины”. Об этом пишет издание Nikkei Asia со ссылкой на своих инсайдеров.

Путин планирует воевать с Украиной много лет подряд

Что важно понимать, эта беседа между диктаторами прошла во время их личной встречи в Москве в марте 2023 года.

По убеждению журналистов, таким образом глава Кремля пытался “отбелить” ситуацию, которая на тот момент была неблагоприятной для России, а также убедить Си в том, что РФ все-таки сможет победить в этой войне.

Вероятный подтекст заключался в том, что затяжная война будет в пользу хорошо вооруженного партнера Китая. С другой стороны, эта реплика также была предупреждением Си, чтобы он не менял свою пророссийскую позицию (...), - считает издание. Поделиться

Кроме того, сообщается, что заявление Путина действительно повлияло на дальнейшие шаги официального Пекина: от китайской миротворческой миссии в Европе в мае до увольнения глава МИД КНР несколько месяцев спустя.

Путин пытается обмануть союзников Украины

Издание "Nikkei Asia" также напоминает о материале "The New York Times", в котором говорится, что российский диктатор якобы хочет остановить войну против Украины и дает сигнал Западу через своих людей.

Но, учитывая слова Путина, сказанные Си в марте, обнародованные многочисленными источниками, знакомыми с дипломатическим маневрированием между Китаем и Россией, сообщения о намерениях российского лидера прекратить огонь не следует воспринимать за чистую монету, – предупреждают журналисты. Поделиться

По мнению редакции издания, глава Кремля делает все возможное, чтобы создать иллюзию того, что он движется к прекращению огня или даже мира накануне президентских выборов в России в марте.

Путин также убежден, что такая атмосфера будет благоприятной для него на выборах.