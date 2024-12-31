Сколько ракет и дронов РФ уничтожено в 2024 году — ответ Воздушных Сил ВСУ

В 2024 году Россия значительно увеличила количество обстрелов критической инфраструктуры Украины. Силам ПВО удалось уничтожить более 1300 ракет разных типов, 11200 ударных беспилотников и 3200 разведывательных дронов.

В ПС отчитались относительно уничтоженных за год российских ракет и дронов

Как рассказали в Воздушных силах, в 2024 году враг применил по объектам критической инфраструктуры Украины гораздо больше ракет и ударных дронов, чем в прошлом. К тому же появилось большое количество беспилотников, имитирующих настоящие "Шахеды".

Таким образом, враг пытается максимально усложнить воздушную обстановку, перегрузить нашу ПВО и истощить наших защитников неба. Кроме того, вражеские самолеты запустили по прифронтовым территориям десятки тысяч управляемых авиабомб, стирая с лица земли украинские прифронтовые города и села.

Кроме того, в этом году противник нарастил как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.

Несмотря на ежедневные атаки врага, Воздушные силы вместе со всеми Силами обороны продолжают держать небо над Украиной. В 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 ракет разных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Поделиться

Также в этом году противовоздушной обороной Украины было сбито 40 самолетов и 6 вертолетов противника.

Авиация Воздушных сил в течение года выполнила более 20 000 самолетов, почти 9000 из них — на боевое применение западных средств поражения.

Почти три года войны наши воины сдерживают российское вторжение, дерутся за будущее государства, за украинский народ. Украина все еще нуждается в максимальной поддержке мероприятия, поставке вооружения, средств ПВО и современных многоцелевых самолетов, чтобы победить врага и надежно закрыть небо над Украиной!

Обстрел Украины Россией 31 декабря

В ночь на 31 декабря и утром этого же дня Россия применила против Украины 40 дронов и 21 ракету разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 22 вражеских цели, еще 24 были локационно потеряны.

В частности, был нанесен очередной массированный удар, в результате которого взрывы раздавались в Киеве и Шостке Сумской области. Поделиться

По словам мэра Шостки Николая Ноги, в результате атаки разрушены отдельные объекты инфраструктуры, а также повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и другие объекты социальной сферы.