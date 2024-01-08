Кремль еще зарабатывает на нефти и покупает оружие у КНДР и Иране. Украину политически поддерживают на Западе, но сейчас нужны финансы, пишут журналисты, без которых Киев обречен.

Sky News назвали преимущества РФ в войне против Украины

После почти двух лет полномасштабной войны РФ против Украины у обеих сторон заканчивают боеприпасы. Однако у Кремля есть преимущество, которое нет у Киева без западной помощи — способность к перевооружению.

Высокоинтенсивный конфликт истощает запасы боеприпасов как у Украины, так и у РФ. Украинское наступление летом не привело к существенным изменениям на линии столкновения, поэтому обе стороны нуждаются в большей огневой мощи для победы. В издании утверждают, что ни в Киеве, ни в Москве нет боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности в войне на истощение.

Украина не может сравниться с российскими запасами вооружений, но Западная помощь сосредоточилась на высокотехнологичном вооружении, которое предоставило ВСУ возможность наносить высокоточные удары по военным целям. Однако в большинстве своем такие образцы вооружения передавались со складов, потому что ни одна страна не может себе позволить иметь больше оружия, чем им нужно, утверждают журналисты. Кроме того, такие поставки увеличивают риски для страны-донора. Поэтому помощь Украине оказывалась ограниченными темпами.

РФ со своей стороны обратилась в КНДР за боеприпасами и баллистическими ракетами, а в Иран за БПЛА и другим оружием. К тому же Кремль продолжает зарабатывать на продаже нефти, что позволяет переводить оборонку на военные рельсы и быстро перевооружаться.

Украинский оборонно-промышленный комплекс в издании назвали "молодым" и очень уязвимым к российским ракетным атакам. Также ВВП Украины меньше российского в разы. Глобально Киев не может конкурировать в покупательной способности с Кремлем. Что остается Украине в таком случае? Без значительной и долговременной помощи Запада Киев будет обречен, считают в издании.

Однако есть выход. Запад имеет значительно больший потенциал в защитнике, который нужно мобилизовать. Политической поддержки Украины с Запада достаточно, но нужно ее подкрепить коллективными финансовыми обязательствами.

КНДР передает России баллистические ракеты: что об этом известно

Недавно в команде американского лидера Джо Байден официально подтвердили, что получили информацию о том, что Северная Корея передала России определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним.

Кроме того, отмечается, что они уже были использованы в войне против Украины.

Как сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, 30 декабря 2023 года армия РФ запустила по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине.

Она, судя по всему, попала в открытое поле в Запорожской области, – заявил он.