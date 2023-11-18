Следующий год может оказаться опасным для Украины — The Economist

Следующий год может быть тяжелым для Украины из-за неопределенных успехов контрнаступления и кризиса в вопросе военной помощи от западных партнеров.
С какими рисками столкнется Украина в следующем году
По информации журналистов издания, сейчас появляются признаки того, что развязанная Россией преступная война против Украины зашла в тупик.
Авторы материала подчеркивают, что в течение зимнего периода предположительно будет продолжаться активная кампания с нанесением ударов делекобойным оружием с обеих сторон.
Что может повлиять на ситуацию в войне в следующем году
По мнению авторов материала, если кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует проведение нового наступления в середине следующего года, ему потребуется оглашение новой более масштабной мобилизации в России.
В материале также отмечается, что западные партнеры больше не предоставят Украине такое количество военной техники, как весной этого года.
По мнению журналистов, ключевым вызовом в следующем году, который определит дальнейшее развитие событий, будет расширение и реформирование учений украинских военных.
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