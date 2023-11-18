Следующий год может оказаться опасным для Украины — The Economist

Следующий год может быть тяжелым для Украины из-за неопределенных успехов контрнаступления и кризиса в вопросе военной помощи от западных партнеров.

С какими рисками столкнется Украина в следующем году

По информации журналистов издания, сейчас появляются признаки того, что развязанная Россией преступная война против Украины зашла в тупик.

Начавшееся в июне контрнаступление добилось скромных успехов на флангах Бахмута и на юге, в Запорожской области. Сочетание уставших подразделений, ограниченных боеприпасов и сырой погоды замедлит наступление зимой, хотя некоторые атаки пехоты небольшими подразделениями будут продолжаться, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что в течение зимнего периода предположительно будет продолжаться активная кампания с нанесением ударов делекобойным оружием с обеих сторон.

Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, снова нападет на энергосистему Украины. Украина накапливает беспилотники и будет продолжать наносить удары по оккупированному Россией Крыму, чему будет способствовать небольшая доза поставленных Америкой ракет АТАCMS. Решающий вопрос на 2024 год состоит в том, какая сторона сможет быстрее восстановить более качественные силы. Частично это вопрос рабочей силы. Российская армия не достигла поставленных целей по набору персонала, но собрала достаточное количество войск, чтобы продержаться до конца лета, - отмечается в материале издания. Поделиться

Что может повлиять на ситуацию в войне в следующем году

По мнению авторов материала, если кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин планирует проведение нового наступления в середине следующего года, ему потребуется оглашение новой более масштабной мобилизации в России.

В конце 2022 года Россия нарастила оборонное производство и может производить более 2 млн снарядов в течение 2024 года, а также сотни новых и отремонтированных танков. Северная Корея также посылает множество снарядов, еще более усиливая огневую мощь России. Западные правительства вложили средства позже, поэтому Украина вряд ли будет иметь преимущество в артиллерийских боеприпасах - единственном наиболее важном факторе на тактическом уровне - до конца 2023 или начале 2024 года, - отмечают журналисты издания. Поделиться

В материале также отмечается, что западные партнеры больше не предоставят Украине такое количество военной техники, как весной этого года.

Вместо этого основное внимание будет уделено помощи Запада в ремонте техники. Ключевое решение для западных правительств состоит в том, откроют ли они снова производственные линии по производству оружия, которое они сами больше не эксплуатируют, или передадут конфиденциальную интеллектуальную собственность украинским заводам. Прибытие американской бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) в начале 2024 пополнит украинский арсенал ракет большой дальности. Время важно. Каждая из сторон надеется перехватить инициативу. Украина хочет сохранить возможность весеннего наступления, но ей будет сложно собрать сухопутные силы. Путин также захочет, чтобы его армия продолжала символические наступления, подобные тем, которые ведутся вокруг Авдеевки на востоке. Но постоянное бросание плохо обученных войск в тяжелые бои ослабит русскую армию, не сдвинув линию фронта, – объясняют авторы материала. Поделиться

По мнению журналистов, ключевым вызовом в следующем году, который определит дальнейшее развитие событий, будет расширение и реформирование учений украинских военных.