Шмигаль инициировал срочную встречу с международными донорами Украины — известна причина

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль попросил организовать встречу с международными донорами из-за «исключительно высокой неопределенности» по бюджету Украины в начале 2024 года.

Украина просит о встрече с международными донорами

Bloomberg ссылается на письмо украинского премьера Межведомственной координационной платформе доноров (MDCP).

В письме говорится, что Украине необходимо финансирование в следующем месяце и оно должно быть направлено на основные потребности украинского бюджета.

Для поддержки макроэкономической стабильности очень важно, чтобы мы получали достаточное, оперативное и предполагаемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года, - сказал Шмигаль в письме. Поделиться

Издание напоминает, что более 110 миллиардов долларов финансовой помощи задержаны из-за политической борьбы в США и Европейском Союзе.

На минувшей неделе Министерство финансов Украины заявило, что в 2024 году Украина нуждается в 37,3 миллиарда долларов. Украина получила более 42 миллиардов долларов внешней помощи в 2023 году.

Премьер-министр сказал, что MDCP должен сосредотачиваться на неотложных нуждах бюджета — поддержке правительства, выплатах учителям, государственным служащим и пенсиях, а не на долгосрочной деятельности.

Вряд ли можно вести любую дискуссию о проектах восстановления и восстановления, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания до 2024 года, - отметил Шмигаль в письме. Поделиться

По его словам, доноры должны провести встречу в январе.

Мы не можем ждать до марта, чтобы профинансировать наши социальные нужды. Поделиться

Как доноры отреагировали на письмо и согласились ли на встречу пока неизвестно, пишет Bloomberg.

Получит ли Украина 50 млрд евро от ЕС

Напомним, что Еврокомиссия предлагает предоставить Украине 50 млрд евро финансовой помощи. Против этого выступила Венгрия.

Однако ЕС может помочь Украине без согласия Виктора Орбана. Резервный план будет предусматривать выделение 20 млрд евро – Европейская комиссия сможет заимствовать эти деньги на рынках капитала.

Дебаты о выделении 50 млрд евро финансовой помощи продолжатся среди членов ЕС в январе.