Президент Владимир Зеленский во время общения с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом отметил важность вступления Украины в НАТО, отметив, что договоренности Будапештского меморандума "не сработали". Об этом украинский лидер рассказал 17 октября на брифинге в Брюсселе.
Главные тезисы
- Президент Зеленский подчеркнул важность вступления Украины в НАТО как меры безопасности от расширения агрессии и отверг возможность создания ядерного оружия.
- Зеленский отреагировал на заявления немецкого таблоида Bild о способности Украины восстановить ядерный арсенал, назвав их несоответствующими реальности.
- Президент Украины подчеркнул, что страна выбирает НАТО в качестве действенного альянса и отметил, что приглашение стать членом НАТО не нарушает 'красных линий'.
- Советник президента Украины отметил, что публикация Bild, несущая признаки пропаганды, поддерживает российскую пропаганду, и заявил о отсутствии в стране намерений по созданию ядерного оружия.
- Украина подчеркивает важность соблюдения международных договоренностей и отказа от ядерного оружия в контексте суверенитета и безопасности.
Зеленский дал ответ о возобновлении ядерного арсенала Украины
По его словам, он напомнил экс-президент Белого дома, что документ подписали в том числе Штаты и РФ, однако в итоге почти все нарушили договоренность, а сам меморандум не сработал.
Зеленский подчеркнул, что Киев "не знает больше действенных альянсов", кроме НАТО, поэтому Украина выбирает его.
Как отметил украинский президент, Трамп отметил, что аргументы Украины относительно вступления в Североатлантический альянс справедливы.
В то же время Зеленский подчеркнул, что приглашение Украины стать членом НАТО не является нарушением "красных линий", а превентивным шагом к расширению агрессии за пределы государства.
Bild написал о способности Украины восстановить ядерный арсенал
Немецкий таблоид Bild написал, что Украина имеет соответствующие материалы и знания, чтобы через несколько недель восстановить свой ядерный арсенал. Так Bild отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что у Украины пока есть только два варианта: либо у него будет ядерное оружие, либо оно должно иметь какой-то альянс.
Bild также цитирует анонимного украинского чиновника, который якобы заявил следующее:
У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу.
В ОП, комментируя публикацию немецкого таблоида, заявили, что она не имеет ничего общего с реальностью.
Реакция Зеленского на заявления Bild
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на подобный вброс немецкой газеты Bild.
Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие.
Он напомнил, что в рамках Будапештского меморандума Украина должна была получить гарантии безопасности от "достопочтенных стран" после того, как она отдала свой ядерный арсенал.
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