Собирается ли Украина восстанавливать ядерный арсенал — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Собирается ли Украина восстанавливать ядерный арсенал — ответ Зеленского

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский во время общения с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом отметил важность вступления Украины в НАТО, отметив, что договоренности Будапештского меморандума "не сработали". Об этом украинский лидер рассказал 17 октября на брифинге в Брюсселе.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский подчеркнул важность вступления Украины в НАТО как меры безопасности от расширения агрессии и отверг возможность создания ядерного оружия.
  • Зеленский отреагировал на заявления немецкого таблоида Bild о способности Украины восстановить ядерный арсенал, назвав их несоответствующими реальности.
  • Президент Украины подчеркнул, что страна выбирает НАТО в качестве действенного альянса и отметил, что приглашение стать членом НАТО не нарушает 'красных линий'.
  • Советник президента Украины отметил, что публикация Bild, несущая признаки пропаганды, поддерживает российскую пропаганду, и заявил о отсутствии в стране намерений по созданию ядерного оружия.
  • Украина подчеркивает важность соблюдения международных договоренностей и отказа от ядерного оружия в контексте суверенитета и безопасности.

Зеленский дал ответ о возобновлении ядерного арсенала Украины

Я могу привести пример моего разговора о НАТО. Я говорил об этом с Трампом. Я приводил пример Будапештского меморандума, это понятный пример.

По его словам, он напомнил экс-президент Белого дома, что документ подписали в том числе Штаты и РФ, однако в итоге почти все нарушили договоренность, а сам меморандум не сработал.

Условием для Украины было отдать ядерное оружие, а за это подписанты гарантировали суверенитет Украине в международно признанных границах 1991 года. И как можно верить всем партнерам, гарантировавшим сохранение нашей территориальной целостности. Все эти договоренности не сработали. …И получается так, какой у нас выход: либо у Украины будет ядерное оружие, либо у нас должен быть какой-то альянс.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что Киев "не знает больше действенных альянсов", кроме НАТО, поэтому Украина выбирает его.

Как отметил украинский президент, Трамп отметил, что аргументы Украины относительно вступления в Североатлантический альянс справедливы.

В то же время Зеленский подчеркнул, что приглашение Украины стать членом НАТО не является нарушением "красных линий", а превентивным шагом к расширению агрессии за пределы государства.

Bild написал о способности Украины восстановить ядерный арсенал

Немецкий таблоид Bild написал, что Украина имеет соответствующие материалы и знания, чтобы через несколько недель восстановить свой ядерный арсенал. Так Bild отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что у Украины пока есть только два варианта: либо у него будет ядерное оружие, либо оно должно иметь какой-то альянс.

Таблоид ссылается на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, назвавшего заявление Зеленского "ударом" и "шоком" для западных журналистов. Аналитик расценил слова президента как готовность Украины восстановить ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е.

Bild также цитирует анонимного украинского чиновника, который якобы заявил следующее:

У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу.

В ОП, комментируя публикацию немецкого таблоида, заявили, что она не имеет ничего общего с реальностью.

Да, Bild уже не впервые распространяет что-то, не имеющее отношения к реальности, но очень подыгрывает российской пропаганде, — сказал советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин в комментарии Интерфакс-Украина.

Реакция Зеленского на заявления Bild

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на подобный вброс немецкой газеты Bild.

Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие.

Он напомнил, что в рамках Будапештского меморандума Украина должна была получить гарантии безопасности от "достопочтенных стран" после того, как она отдала свой ядерный арсенал.

Но это для нас не хорошая защита. Поэтому для нас нет альтернативы, кроме членства в НАТО. Это наш сигнал. Но мы не строим ядерное оружие, не заменяйте месседжи.

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