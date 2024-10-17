Собирается ли Украина восстанавливать ядерный арсенал — ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский во время общения с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом отметил важность вступления Украины в НАТО, отметив, что договоренности Будапештского меморандума "не сработали". Об этом украинский лидер рассказал 17 октября на брифинге в Брюсселе.

Зеленский дал ответ о возобновлении ядерного арсенала Украины

Я могу привести пример моего разговора о НАТО. Я говорил об этом с Трампом. Я приводил пример Будапештского меморандума, это понятный пример. Поделиться

По его словам, он напомнил экс-президент Белого дома, что документ подписали в том числе Штаты и РФ, однако в итоге почти все нарушили договоренность, а сам меморандум не сработал.

Условием для Украины было отдать ядерное оружие, а за это подписанты гарантировали суверенитет Украине в международно признанных границах 1991 года. И как можно верить всем партнерам, гарантировавшим сохранение нашей территориальной целостности. Все эти договоренности не сработали. …И получается так, какой у нас выход: либо у Украины будет ядерное оружие, либо у нас должен быть какой-то альянс. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что Киев "не знает больше действенных альянсов", кроме НАТО, поэтому Украина выбирает его.

Как отметил украинский президент, Трамп отметил, что аргументы Украины относительно вступления в Североатлантический альянс справедливы.

В то же время Зеленский подчеркнул, что приглашение Украины стать членом НАТО не является нарушением "красных линий", а превентивным шагом к расширению агрессии за пределы государства.

Bild написал о способности Украины восстановить ядерный арсенал

Немецкий таблоид Bild написал, что Украина имеет соответствующие материалы и знания, чтобы через несколько недель восстановить свой ядерный арсенал. Так Bild отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что у Украины пока есть только два варианта: либо у него будет ядерное оружие, либо оно должно иметь какой-то альянс.

Таблоид ссылается на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, назвавшего заявление Зеленского "ударом" и "шоком" для западных журналистов. Аналитик расценил слова президента как готовность Украины восстановить ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е. Поделиться

Bild также цитирует анонимного украинского чиновника, который якобы заявил следующее:

У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу.

В ОП, комментируя публикацию немецкого таблоида, заявили, что она не имеет ничего общего с реальностью.

Да, Bild уже не впервые распространяет что-то, не имеющее отношения к реальности, но очень подыгрывает российской пропаганде, — сказал советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин в комментарии Интерфакс-Украина. Поделиться

Реакция Зеленского на заявления Bild

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на подобный вброс немецкой газеты Bild.

Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие.

Он напомнил, что в рамках Будапештского меморандума Украина должна была получить гарантии безопасности от "достопочтенных стран" после того, как она отдала свой ядерный арсенал.