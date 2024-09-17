Союзники Украины тайно обсуждают сценарии завершения войны

Согласно данным Bloomberg, некоторые союзники Украины уже размышляют о том, как можно закончить войну РФ против Украины, если в обозримом будущем на фронте не будет никаких существенных изменений.

Партнеры не хотят, чтобы Украина потеряла свои позиции и стала уязвимой

По словам инсайдеров, на Западе уже активно обсуждается стратегия на 2025 год.

Лидеры некоторых стран все чаще склоняются к тому, что война может быть завершена путем переговоров.

Анонимные источники также подтвердили, что решение о переговорах будет принимать команда Владимира Зеленского и что никто не оказывает давления на украинскую власть.

Но по мере того, как война близится к новой зиме, на поле боя не видно никаких признаков прорыва. Это побуждает некоторых официальных лиц союзников начать изучать возможности выхода из тупика посредством дипломатии, — сказано в статье. Поделиться

Западных лидеров также беспокоит тот факт, что российские дроны и ракеты уничтожили немалую часть энергетической инфраструктуры Украины. Именно поэтому эта зима может быть очень сложной для украинцев.

Зеленский рассказал о плане победы Украины:

Каким может быть новый план Запада для завершения войны

В первую очередь, Запад хочет защитить Украину от нового потенциального российского нападения.

Кроме того, союзники Киева постараются сделать все возможное, чтобы не стать участниками этой войны.

Любые переговоры также должны будут преодолеть горькое наследие Минских соглашений, согласованных после захвата Крыма в 2014 году, — сказано в материале. Поделиться

Также сейчас крайне популярно мнение, что время между ноябрьскими выборами в США и президентской инаугурацией в январе следующего года может предоставить окно возможностей.