Союзники Украины тайно обсуждают сценарии завершения войны

Согласно данным Bloomberg, некоторые союзники Украины уже размышляют о том, как можно закончить войну РФ против Украины, если в обозримом будущем на фронте не будет никаких существенных изменений.
Главные тезисы
- На Западе активно обсуждается стратегия на 2025 год и пути завершения войны путем переговоров.
- Напряжение растет из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украины российскими дронами и ракетами.
- Союзники Киева стремятся защитить Украину от нового российского нападения и избежать участия в войне.
Партнеры не хотят, чтобы Украина потеряла свои позиции и стала уязвимой
По словам инсайдеров, на Западе уже активно обсуждается стратегия на 2025 год.
Лидеры некоторых стран все чаще склоняются к тому, что война может быть завершена путем переговоров.
Анонимные источники также подтвердили, что решение о переговорах будет принимать команда Владимира Зеленского и что никто не оказывает давления на украинскую власть.
Западных лидеров также беспокоит тот факт, что российские дроны и ракеты уничтожили немалую часть энергетической инфраструктуры Украины. Именно поэтому эта зима может быть очень сложной для украинцев.
Зеленский рассказал о плане победы Украины:
Каким может быть новый план Запада для завершения войны
В первую очередь, Запад хочет защитить Украину от нового потенциального российского нападения.
Кроме того, союзники Киева постараются сделать все возможное, чтобы не стать участниками этой войны.
Также сейчас крайне популярно мнение, что время между ноябрьскими выборами в США и президентской инаугурацией в январе следующего года может предоставить окно возможностей.
Что важно понимать, тогда команда Джо Байдена может иметь больше политической свободы для заключения соглашения.
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