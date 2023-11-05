Солдаты армии РФ в районе Купянска жалуются на удары собственной авиации - перехват ГУР

Из свежих перехватов военных преступников армии РФ представители Главного управления разведки Минобороны узнали, что оккупанты буквально оказались в аду в районе Купянска на Харьковщине.

Что известно о проблемах армии РФ в Купянском районе

В одном из перехваченных представителями ГУР разговоров российский оккупант рассказывает товарищу о наступлении оккупационной армии РФ на Купянск.

Российский солдат рассказал, что их подразделения получили приказ штурмовать Купянск, однако столкнулись с жестоким командиром, угрожавшим им смертью в случае попытки отступления.

Он также призвал военных бросать вперед недавно мобилизованных и не жалеть их.

Оккупант также отметил, что каждый из оставшихся в живых российских военных готов "разнести" командиру лица.

Кроме того, российский захватчик рассказал о большом количестве 200-х окупантов и сообщил, что ситуация на передовой довольно тяжелая, поэтому родным о реальном положении вещей он не рассказывает.

В частности, позиции россиян кое-где атакует своя же авиация.

Собеседник оккупанта рассказал, что говорил со своим знакомым, сын которого пошел добровольцем в русскую армию. По его словам, из 240 захватчиков в живых осталось только трое.

Россияне больше не могут набрать добровольцев на оккупированных территориях Украины

По информации представителей Центра национального сопротивления, российские военные преступники больше не могут найти добровольцев на оккупированных украинских территориях.

Русские создали на временно оккупированных территориях псевдо добровольческие подразделения, но не смогли найти желающих служить там.

Так, по оценкам врага в батальоне судоплатная и маргелова, которые созданы коллаборантами в Запорожье и Херсонщине соответственно, служит до 7% местных. То есть большинство жителей временно оккупированных территорий проигнорировали "добровольческие" батальоны.

Большая часть личного состава это жители РФ и наемники из Сербии. Такой факт доказывает, что местные жители не поддерживают оккупацию и игнорируют врага.