Солдаты РФ нашли новое оружие против украинских FPV-дронов

Дробовик против FPV-дронов

Журналисты обращают внимание на то, что украинские воины сбрасывают на российские позиции примерно 100 тысяч FPV-дронов ежемесячно.

Российским средствам РЭБ, а также системам ПВО не удается справиться с таким потоком.

Солдаты РФ осознали это и начали сбивать украинские БПЛА с помощью дробовика.

Дробовик, стреляющий картечью, — достойное оружие для обороны. В конце концов двухфунтовый FPV-беспилотник по размеру и скорости примерно равен птице. Быстрый стрелок может охотиться на FPV-беспилотник, как на утку, — отмечает издание Forbes. Поделиться

Однако проблемы все равно остаются. Как удалось узнать журналистам, российским оккупантам не хватает этого оружия для защиты. Некоторые солдаты даже просят гражданских купить для них дробовик и отправить его на передовую.

Солдат РФ учат уклоняться от украинских дронов

Как удалось узнать Forbes, по крайней мере одно российское подразделение учит своих солдат бегать по кругу в попытке увернуться от дронов FPV.

Однако многочисленные видео, которые публикуют в сети бойцы ВСУ, подтверждают тот факт, что бегство не спасает российских захватчиков от “украинских птиц”.

По словам специалиста по беспилотникам Сэмюэла Бендетта, если FPV взрывается в непосредственной близости, он все равно может ранить и покалечить, даже если начальный удар дрона будет неудачным.