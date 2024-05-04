Солдаты РФ нашли новое оружие против украинских FPV-дронов

Согласно данным Forbes, российские захватчики учатся сбивать украинские FPV-дроны из дробовика.
Дробовик против FPV-дронов
Журналисты обращают внимание на то, что украинские воины сбрасывают на российские позиции примерно 100 тысяч FPV-дронов ежемесячно.
Российским средствам РЭБ, а также системам ПВО не удается справиться с таким потоком.
Солдаты РФ осознали это и начали сбивать украинские БПЛА с помощью дробовика.
Однако проблемы все равно остаются. Как удалось узнать журналистам, российским оккупантам не хватает этого оружия для защиты. Некоторые солдаты даже просят гражданских купить для них дробовик и отправить его на передовую.
Солдат РФ учат уклоняться от украинских дронов
Как удалось узнать Forbes, по крайней мере одно российское подразделение учит своих солдат бегать по кругу в попытке увернуться от дронов FPV.
Однако многочисленные видео, которые публикуют в сети бойцы ВСУ, подтверждают тот факт, что бегство не спасает российских захватчиков от “украинских птиц”.
По словам специалиста по беспилотникам Сэмюэла Бендетта, если FPV взрывается в непосредственной близости, он все равно может ранить и покалечить, даже если начальный удар дрона будет неудачным.
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