Солдаты РФ нашли новое оружие против украинских FPV-дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ нашли новое оружие против украинских FPV-дронов

FPV-дрон
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Источник:  Forbes

Согласно данным Forbes, российские захватчики учатся сбивать украинские FPV-дроны из дробовика.

Дробовик против FPV-дронов

Журналисты обращают внимание на то, что украинские воины сбрасывают на российские позиции примерно 100 тысяч FPV-дронов ежемесячно.

Российским средствам РЭБ, а также системам ПВО не удается справиться с таким потоком.

Солдаты РФ осознали это и начали сбивать украинские БПЛА с помощью дробовика.

Дробовик, стреляющий картечью, — достойное оружие для обороны. В конце концов двухфунтовый FPV-беспилотник по размеру и скорости примерно равен птице. Быстрый стрелок может охотиться на FPV-беспилотник, как на утку, — отмечает издание Forbes.

Однако проблемы все равно остаются. Как удалось узнать журналистам, российским оккупантам не хватает этого оружия для защиты. Некоторые солдаты даже просят гражданских купить для них дробовик и отправить его на передовую.

Солдат РФ учат уклоняться от украинских дронов

Как удалось узнать Forbes, по крайней мере одно российское подразделение учит своих солдат бегать по кругу в попытке увернуться от дронов FPV.

Однако многочисленные видео, которые публикуют в сети бойцы ВСУ, подтверждают тот факт, что бегство не спасает российских захватчиков от “украинских птиц”.

По словам специалиста по беспилотникам Сэмюэла Бендетта, если FPV взрывается в непосредственной близости, он все равно может ранить и покалечить, даже если начальный удар дрона будет неудачным.

Они просто сжигают нас... Всего один взорвавшийся беспилотник разрывает вас на части, — рассказал журналистам один из российских оккупантов.

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