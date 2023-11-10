Сотрудничество и единство мира может предотвратить катастрофы — Зеленский на Парижском форуме мира

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно сотрудничество и единство всех, кто действительно ценит мир, может предотвратить катастрофы и остановить страдания народов.
Все народы равны, и каждый народ заслуживает уважения — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обратился 10 ноября к участникам Парижского Форума мира.
Президент подчеркнул, что именно сотрудничество и единство всех, кто действительно ценит мир, может предотвратить катастрофы и остановить страдания народов.
Зеленский вспомнил и об Украинской Формуле мира:
В конце Владимир Зеленский подождал всех, кто поддерживает эти усилия!
Как украинская формула мира может стать образцом для разрешения мировых конфликтов
Глава государства отметил, что разработанная в Украине Формула мира может стать образцом для обеспечения норм международного права в разрешении конфликтов в мире.
По словам Зеленского, нет такой части территории, которая не была бы пропитана человеческой кровью, однако мировое сообщество должно стремиться к установлению стабильного мира.
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