Сотрудничество и единство мира может предотвратить катастрофы — Зеленский на Парижском форуме мира

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно сотрудничество и единство всех, кто действительно ценит мир, может предотвратить катастрофы и остановить страдания народов.

Все народы равны, и каждый народ заслуживает уважения — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился 10 ноября к участникам Парижского Форума мира.

Уважаемые лидеры! Дамы и господа! Я рад возможности обратиться к вам и благодарен, что в такие сложные, турбулентные времена Парижский форум мира остается действенным и вносит свой вклад в глобальное сотрудничество. И – что действительно важно для глобальной стабильности – он укрепляет сотрудничество между Европой и Африкой, Азией, Латинской Америкой. Сейчас, в настоящее время, мир стоит на перепутье. Локальные войны могут спровоцировать глобальный коллапс. Страдания, которые испытывает та или иная нация, могут затянуть в пропасть соседние народы. Но мир не обречен на катастрофы и страдания. Мы способны совершить правильный поворот! Поделиться

Президент подчеркнул, что именно сотрудничество и единство всех, кто действительно ценит мир, может предотвратить катастрофы и остановить страдания народов.

В этом важна любая нация! Об этом важно помнить. Нет нескольких «больших», которые якобы могут что-либо решать за всех в мире. Все народы равны, и каждый народ заслуживает уважения. Только такой подход может реализовать право каждого ребенка каждого народа на мир, в котором будет больше примеров достижения мира, чем историй его разрушения. Поделиться

Зеленский вспомнил и об Украинской Формуле мира:

Поэтому когда я предлагал Украинскую формулу мира, чтобы защитить наш народ и создать глобально значимый прецедент восстановления честного мира, я рассчитывал на глобальные усилия, на объединение мирового большинства, на сотрудничество, которое объединяет все континенты. И постепенно мы этого добиваемся. Поделиться

В конце Владимир Зеленский подождал всех, кто поддерживает эти усилия!

И призываю вас приумножать единство и совместные усилия ради того, чтобы дать миру необходимые ответы на существующие глобальные вопросы. Сложные вопросы. Но нет таких трудностей, которые нельзя было бы преодолеть единством людей. Поделиться

Я благодарю Францию и лично Президента Макрона за непоколебимую веру в глобальное сотрудничество, за новые форматы такого сотрудничества, за их неисчерпаемую энергию в работе над объединением мира. Эммануэль, благодарю тебя за то, что твое видение более безопасного мира превратилось в реальные действия. Поделиться

Как украинская формула мира может стать образцом для разрешения мировых конфликтов

Глава государства отметил, что разработанная в Украине Формула мира может стать образцом для обеспечения норм международного права в разрешении конфликтов в мире.

Что главное может сделать Формула мира? Очень важные вещи. Первое: Формула мира обеспечивает полную силу Устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения его последствий, а значит, впоследствии может стать образцом для аналогичного обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий. Второе: Формула мира позволяет каждой стране стать лидером в своей части усилий по возвращению мира и играть самостоятельную роль в сотворении мира. И третье: наши совместные усилия закладывают новую мировую традицию единения – такого единения, которое помогая завершить войну одной стране, помогает нам научиться, как завершать все войны, – подчеркнул глава государства. Поделиться

По словам Зеленского, нет такой части территории, которая не была бы пропитана человеческой кровью, однако мировое сообщество должно стремиться к установлению стабильного мира.