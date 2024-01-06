Совет гособороны Эстонии экстренно созывает заседание из-за ситуации в Украине

Лидер Эстонии Алар Карис официально подтвердил информацию о созыве в понедельник, 8 января, заседании Совета по государственной обороне, во время которого будут обсуждать последние важные события российско-украинской войны.

Почему собирается Совет гособороны Эстонии

Как удалось узнать журналистам, во время заседания Совета по государственной обороне Эстонии намерены обсудить полномасштабную войну России против Украины, решения и шаги официального Таллина с целью помощи Киеву, а также безопасность эстонских границ.

Что важно понимать, Совет по государственной обороне является консультативным органом при президенте Эстонии.

В его состав входят спикер парламента, премьер-министр, главы парламентских комиссий по государственной обороне и иностранным делам, главы МИД, Минобороны, МВД, Минюста и Минэкономики, а также командующий Силами обороны Эстонии. Поделиться

Журналисты также обращают внимание на то, что Совет обсуждает и дает выводы по вопросам, важным с точки зрения государственной обороны.

Что эстонские военные говорят о ситуации на украинском фронте

Согласно данным Генштаба Эстонии, украинским воинам удалось освободить часть оккупированных территорий на юге Донецкой области.

Так, полковник Тармо Кундла обращает внимание на то, что в последние дни бои продолжались по всей линии фронта, однако, несмотря на это, количество боевых столкновений все-таки уменьшается.

Также есть данные, что российским захватчикам удалось захватить незначительные территории и удержать инициативу.