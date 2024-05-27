Спасатели показали последствия авиаудара РФ по Харькову — видео

Авиация РФ ударила управляемыми авиабомбами по двум гражданским предприятиям Харькова: один человек погиб, 12 пострадали.

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Последствия вражеских ударов по городу показали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня около 16:00 вражеская авиация ударила управляемыми авиабомбами по гражданскому предприятию города Харькова. В результате взрыва разрушена крыша производственного цеха. Возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, 1 человек погиб и 12 пострадали.

Россия нанесла авиаудары по Харькову с Белгородской области

Харьковская областная прокуратура проводит расследование удара РФ по Харькову 27 мая.

При процессуальном руководстве Новобаварской и Шевченковской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Поделиться

По данным следствия, 27 мая ориентировочно в 16:15 с РФ нанесли авиаудары по Харькову.

В Холодногорском районе зафиксировано два попадания. Один из авиационных боеприпасов попал около 20 м у входа на территорию фирмы по производству сладостей. Второй — в производственное помещение предприятия, которое занималось изготовлением систем полива для сельскохозяйственных предприятий.

Погибла женщина 47 лет. Получили ранения еще 11 человек. Погибшие и пострадавшие работники вышеуказанных предприятий.

В Шевченковском районе авиационный боеприпас попал возле проезжей части. Без пострадавших.