Спасатели показали последствия авиаудара РФ по Харькову — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Спасатели показали последствия авиаудара РФ по Харькову — видео

ДСНС Украины
Харьков
Читати українською

Авиация РФ ударила управляемыми авиабомбами по двум гражданским предприятиям Харькова: один человек погиб, 12 пострадали.

РФ сбросила 3 КАБа на Харьков — видео

Последствия вражеских ударов по городу показали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня около 16:00 вражеская авиация ударила управляемыми авиабомбами по гражданскому предприятию города Харькова. В результате взрыва разрушена крыша производственного цеха. Возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, 1 человек погиб и 12 пострадали.

Россия нанесла авиаудары по Харькову с Белгородской области

Харьковская областная прокуратура проводит расследование удара РФ по Харькову 27 мая.

При процессуальном руководстве Новобаварской и Шевченковской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 27 мая ориентировочно в 16:15 с РФ нанесли авиаудары по Харькову.

В Холодногорском районе зафиксировано два попадания. Один из авиационных боеприпасов попал около 20 м у входа на территорию фирмы по производству сладостей. Второй — в производственное помещение предприятия, которое занималось изготовлением систем полива для сельскохозяйственных предприятий.

Погибла женщина 47 лет. Получили ранения еще 11 человек. Погибшие и пострадавшие работники вышеуказанных предприятий.

В Шевченковском районе авиационный боеприпас попал возле проезжей части. Без пострадавших.

Предварительно, враг атаковал город тремя УМПБ Д-30 с территории Белгородской области России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
15 гражданских пострадало в результате авиаудара РФ по Харькову
Харьковская обласная прокуратура
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ сбросила КАБы на Харьков — есть пострадавшие
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиаудар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?