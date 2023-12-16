Спецназовцы СБУ показали охоту дронами на российскую пехоту — видео

Бойцы СБУ продолжают уничтожать врага на фронте и делиться эффектными кадрами по охоте на россиян.

Украинские бойцы показали, как ликвидируют окупантов

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ загоняли до смерти российскую пехоту с помощью дронов. Бойцы обнародовали видео по охоте за российскими оккупантами.

И как бы быстро она ни убегала, доставка билетов на "кобзоновский концерт" происходит четко по графику! А наши воины из Центра спецопераций "А" заботятся о том, чтобы туда попал каждый оккупант!, - отметили в СБУ. Поделиться

Потери армии РФ в войне в Украине

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 декабря, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 344820 военных.

В том же числе на Таврическом направлении было ликвидировано 413 российских террористов. Также наши воины уничтожили 2 единицы техники врага – 1 танк и 1 СПГ (АГС).

Еще 17 единиц техники врага повреждены, в том числе 8 танков и 7 ББМ.