Спецназовцы СБУ показали охоту дронами на российскую пехоту — видео

Бойцы СБУ продолжают уничтожать врага на фронте и делиться эффектными кадрами по охоте на россиян.
Украинские бойцы показали, как ликвидируют окупантов
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ загоняли до смерти российскую пехоту с помощью дронов. Бойцы обнародовали видео по охоте за российскими оккупантами.
Потери армии РФ в войне в Украине
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 декабря, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 344820 военных.
В том же числе на Таврическом направлении было ликвидировано 413 российских террористов. Также наши воины уничтожили 2 единицы техники врага – 1 танк и 1 СПГ (АГС).
Еще 17 единиц техники врага повреждены, в том числе 8 танков и 7 ББМ.
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